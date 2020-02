Nykøbing ramt af indbrud på stribe

NYKØBING:Fire indbrud i Nykøbing i tidsrummet fra torsdag til fredag i uge otte har sandsynligvis sammenhæng, vurderer lokalpolitiet i Thisted.

Frisørsalonerne i henholdsvis Havnegade 9 og Jernbanegade 2 er to af de ramte steder, men kun fra salonen i Jernbanegade er der stjålet noget, nemlig et mindre beløb i kontanter.

I samme tidsrum er der begået indbrud i tandlægeklinikken Kirkegade 7. Her er der gennemrodet skabe samt stjålet to stationære PC’ere, begge af mærket Apple, oplyser lokalpolitiet i Thisted.

I samme ombæring blev der begået indbrud hos tandteknikeren i Nygade 5A. Her er der stjålet en mobiltefon, en Acer computer samt et mindre kontantbeløb.

Også i Jesperhus Blomsterpark har der været ubudne gæster. Her er der i tidsrummet fra fredag klokken 20 til lørdag morgen klokken syv begået indbrud cafeteriet ”Abeland”. Udbyttet blev byttepenge, slik og chokolade, mens et forsøg på at opbryde en døgnbox ved receptionen mislykkedes.