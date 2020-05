Nysgerrig fynbo på ny hylde

Søren Knøs Christensen har siden 1. november været leder af Morsø Folkebibliotek - lige nu savner han kontakten med bibliotekets brugere. På grund af coronakrisen skal han og de øvrige medarbejdere arbejde hjemmefra og skiftes blot til at kigge forbi det ellers mennesketomme bibliotek for at hente post. Foto: Bo Lehm Foto: Bo Lehm