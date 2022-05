Nyt fund af ulovlige øl og cigaretter

MOLLERUP:- Det ligner en trend, konstaterer politikommissær Jørgen Jensen, Lokalpolitiet i Thisted, efter at politiet for anden gang på blot en uge på en privat adresse på Mors har fundet store mængder øl, sodavand, slik og cigaretter, som der ikke er betalt afgift af.

Denne gang var det en ejendom på Plantagen syd for Mollerup, der onsdag fik besøg af politiet, som havde fået et tip. Politiet kunne hurtigt konstatere, at der var ufortoldede varer i en mængde, der overstiger privat forbrug, og Told & Skat blev tilkaldt. Jørgen Jensen kan dog ikke oplyse noget om, hvor store mængder, der blev fundet.

- Det var nok til, at Told & Skat ville kigge på det i hvert fald, så det var mere end én pose Haribo, fastslår han.

En 53-årig mand kan forvente at blive sigtet i sagen.