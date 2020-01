Nyt håndboldhold på Mors: To klubber vil starte Lykkeliga

MORS:Lykkeliga, der er stiftet af den tidligere håndboldspiller Rikke Nielsen som et tilbud til børn med udviklingshandicap, får nu også en afdeling på Mors. To lokale klubber går sammen om at starte et hold.

Håndboldklubberne HF Mors og VIF er langt med planlægningen og har allerede fundet trænere. Træningen starter tirsdag 28. januar i Sydvestmors Kultur- og Fritidscenter i Hvidbjerg.

- Lykkeliga er for børn og unge med særlige behov, børn som ikke føler sig hjemme på et ”normalt” håndboldhold, siger Lene Svenningsen fra HF Mors.

Hun oplyser, at begge klubber skyder penge i projektet, men det er også nødvendigt at finde sponsorer.

- Der er vi langtfra i mål, siger hun.

Ifølge Lene Svenningsen skal Lykkeliga på Mors ikke kun henvende sig til børn med et udviklingshandicap.

- Vi sætter ikke diagnose på. Vores hold er for alle børn, der ikke kan rummes på et almindeligt håndboldhold, understreger hun.

HF Mors har i forvejen det meget populære tilbud Special Olympics, der henvender sig til voksne med udviklingshandicap.

For to år siden startede Lykkeliga i Thisted. Der er nu et halvt hundrede Lykkeliga-klubber rundt om i Danmark. Hvert år arrangeres et stort Lykkeliga-stævne for klubberne. Det seneste LykkeCup blev afholdt i Gigantium i Aalborg 9. juni 2019 med deltagelse af 489 spillere fordelt på 79 hold.