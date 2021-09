Nyt Sallingsund nederlag: - Det går ikke vores vej

GLYNGØRE:Det har været en svær sæson for Sallingsund FC indtil videre, som kun har fået to point i fem kampe i Serie 2. Derfor var der pres på tirsdag aften, da Sallingsund FC hjemme fik besøg af Ørslev Kloster IF. Men ligesom flere af de forgangene kamp ville bolden ikke over stregen for Sallingsund, og de måtte se sig slået 0-1.

- Vi kæmper lidt med momentum for tiden, og det går ikke vores vej. Det, der lykkedes for os i sidste sæson, går i mod os i denne her, siger træner for Sallingsund FC, Jeppe Poulsen.

Første halvleg var en lige affære, hvor begge hold kom til fine chancer. Det lignede længe, at de to hold skulle gå til pause ved stillingen 0-0. Men kort tid inden pausefløjtet blev en lang bold spillet til en angriber fra Ørslevkloster IF, som løb ned og scorede til 0-1.

- Drengene var lidt modløse i pausen, men jeg synes, de forsøgte, hvad de kunne i anden halvleg, og vi havde også chancerne til at udligne, siger Jeppe Poulsen.

I anden halvleg var det primært Sallingsund, som var på bolden og skabte chancer. De havde både et skud på overliggeren og et andet langskud, som var tætte på at gå i mål. Og med få minutter tilbage fik Sallingsund FC bolden i mål, men målet blev underkendt på grund af en offside.

Derfor blev der ikke scoret yderligere, og Sallingsund tabte igen og ligger fortsat under nedrykningsstregen i Serie 2.

- Det var en hård kamp for os i dag. Vi fik også tre skader til bærende spillere, hvor en højest sandsynlig er en sprængt akillessene. Så er generelt bare ramt af uheld for tiden, siger Jeppe Poulsen.

Kampfakta:

Fodbold, serie 2

Sallingsund FC

ØrslevKloster IF

Resultat: 0-1

Pausestilling: 0-1

Mål: 0-1 (45)