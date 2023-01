Nyt stort pastorat: Seks uger mellem gudstjenesterne i de små kirker

MORS:Tødsø har ikke længere sin egen sognepræst, efter at Joan Amalie Holck fra årsskiftet er gået på pension. Og sognet bliver nu en del af Nykøbings pastorat, hvor der skal ansættes endnu en sognepræst.

Men Alsted og Sdr. Dråby, der hidtil har hørt under Tødsø-præsten, kommer til at indgå i et nyt femsogns pastorat ved navn Nordmors Pastorat - med præsten i Sejerslev, Peder Hald Jensen, som kirkebogsførende sognepræst.

Den nye struktur giver god mening, set i lyset af det faldende folketal i de små landsogne. Men opsplitningen af Tødsø Pastorat er faktisk blevet til på ønske fra menighedsrådene i Tødsø, Alsted og Sdr. Dråby, fortæller Mette Moesgaard Jørgensen, provst i Morsø Provsti:

Tødsø Kirke. Sognet har ikke længere sin egen præst, men indgår i Nykøbings pastorat. Arkivfoto: Henrik Louis

- En udmelding fra biskoppen om, at han - som en bunden opgave - skal afgive nogle præstestillinger fik menighedsrådene til at snakke sammen om strukturen. Om det var realistisk søge efter en ny præst? Andre steder har der været modstand mod strukturændringer, men man kan her tale om rettidig omhu, siger hun.

Gudstjeneste hver sjette uge

I Nordmors Pastorat bliver der længere mellem gudstjenesterne i de enkelte kirker. I Sejerslev, hvor der hidtil har været gudstjeneste hver anden søndag, vil det nu kun være hver tredje. Og i de øvrige fire kirker i pastoratet - Ejerslev, Jørsby, Sdr. Dråby og Alsted - kan der nu gå seks uger mellem hver kirkelige handling. Til blandt andet jul og påske vil der dog blive holdt flere gudstjenester.

Denne frekvens er fastlagt efter aftale med menighedsrådene, oplyser Peder Hald Jensen, der havde tilbudt at holde flere gudstjenester.

Antallet af tjenester i det nye pastorat svarer dog til, hvad der allerede praktiseres for eksempel på Sydvestmors, der er et endnu større pastorat med hele seks sogne:

- Menighederne øver sig i at tage til gudstjeneste i nogle andre kirker end deres egen, men med den samme præst, fortæller Mette Moesgaard Jørgensen.

Ny præstebolig i Nykøbing

Med ansættelse af præst nummer fire til det, der nu hedder Nykøbing-Tødsø Pastorat, bliver der samlet set ikke færre præster på Mors. Stillingen er netop slået op. I første omgang søges dog en vikar for en periode på ét år, fordi man ikke kan tilbyde en bolig til den nye præst.

Ganske vist står præstegården i Tødsø nu tom.

- Men den er stor, gammel og svær at varme op. Der vil skulle bruges mange penge på den, så planen er, at der skal bygges en ny, tidssvarende præstebolig i Nykøbing, siger Mette Moesgaard Jørgensen.

Hun forventer, at præstegården i Tødsø vil blive sat til salg. Men man mangler at tage stilling til, hvad der skal ske med præstegårdens konfirmandstue, hvor der er planlagt nogle arrangementer i den kommende tid. Og i den samme længe har kirkegården rum til redskaber.

Den nye præst skal i halvdelen af arbejdsugen fungere som diakonipræst, også i resten af provstiet. Denne funktion havde den hidtidige Tødsø-præst også - dog kun i 40 procent af tiden.

- Det handler om medmenneskelig omsorg. Det er jo en del af alle præsters arbejde, men her er der afsat mere tid til det, siger Mette Moesgaard Jørgensen.