Nyt tilbud på Mors: Skyd genvej til en uddannelse

NYKØBING:Fra august bliver det igen muligt at tage en særlig étårig HF-fagpakke på Thy-Mors HF & VUC i Nykøbing, hvis man gerne vil være sygeplejerske, socialrådgiver eller pædagog.

Normalt tager en HF-uddannelse to år. Men hvis man allerede har en erhvervsuddannelse eller har erhvervserfaring, så kan man nøjes med at tage fire HF-fag i løbet af et år og dermed blive kvalificeret til at søge ind på de tre konkrete, mellemlange videregående uddannelser.

Thy-Mors HF & VUC udbyder i forvejen fagpakkerne i Thisted, og har også tidligere gjort det i Nykøbing.

- Vi stoppede for fire år siden, fordi der var for få kursister. Men nu prøver vi altså igen, siger Erik Dose Hvid, rektor på Thy-Mors HF & VUC. Han fortsætter:

- Vi ved, at der vil blive en stigende efterspørgsel på social- og sundhedsfagligt uddannede på Mors. Derfor vil vi gerne hjælpe med at give det nødvendige kompetenceløft, der kan være den direkte vej til en karriere indenfor den sektor.

Dansk og engelsk

For alle tre fagpakker gælder det, at man skal have dansk på A-niveau og engelsk på B-niveau. Hvis man vil søge ind på pædagoguddannelsen, skal man desuden have samfundsfag og psykologi på C-niveau. For kommende socialrådgivere gælder det, at man skal have samfundsfag B og psykologi C. De, der gerne vil søge ind på sygeplejerskeuddannelsen, skal have biologi B og enten samfundsfag C eller psykologi C.

- Det er vigtigt at understrege, at man altså ikke kan komme direkte fra 9. eller 10. klasse. Man skal have noget erhvervserfaring for at gøre brug af tilbuddet. Men det kan jo også være, at der på grund af coronakrisen er flere, der uheldigvisbliver opsagt, og for hvem det måske kan være anledningen til at tænke helt nyt og tage en ny uddannelse, siger Erik Dose Hvid.

Han forsikrer, at Thy-Mors HF & VUC er meget opsat på at oprette fagpakkerne i Nykøbing, næsten uanset hvor mange tilmeldinger de får. Man kan tilmelde sig helt frem til august.

Rektoren oplyser i øvrigt, at uddannelsesinstitutionen også satser kraftigt på fortsat at have en VUC-afdeling på Mors.