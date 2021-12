Øget automatisering er guldrandet forretning for Mors-virksomhed

NYKØBING:Mors-virksomheden Palomat har netop offentliggjort et årsregnskab, der blandt andet byder på et rekordsalg i en udfordrende tid.

Det oplyser virksomheden i en pressemeddelelse.

Palomat kom ud af regnskabsåret 2020/2021 med pæne vækstrater. Trods de globale udfordringer, der har været i den seneste tid, har Palomat haft et stærkt år, hvor især produktet Palomat Inline har oplevet en stor vækst på 25 %.

- På Palomat Inline har vi tydeligt kunne mærke, at automatisering er kommet på dagsordenen ude i produktionsvirksomhederne. Samtidig oplever vi en stigende tendens til, at maskinbyggerne optimerer deres projekter ved at outsource standard-komponenter til underleverandører. Det er en tendens, der giver stor tro til det kommende år, lyder det fra salgskoordinator Louise Munk Jakobsen.

Den stigende efterspørgsel på automatisering i produktionsvirksomhederne samt et stigende komponentsalg til maskinbyggere og integratorer verden over har desuden medført flere nye ansættelser i Palomat for at kunne imødekomme kundernes ordrer, og flere ansættelser kan være lige på trapperne.

- Det er en tendens, som vi ikke ser, går af mode lige foreløbigt, og der er god grund til at se ind i år 2022 med høje forventninger, siger områdechef Majbritt Svane.

Selvom Covid-19 har gjort det vanskeligt for mange virksomheder at få produkter og komponenter hjem, har Palomat formået at forblive leveringsdygtige, hvilket har været en stor force for virksomheden, siger Louise Munk Jakobsen:

- For vores kunder giver det en stor tryghed at vide, at Palomat leverer til tiden, og den tillid vi får, skal vi fortsat værne om og leve op til.