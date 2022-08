Økonomiudvalg forkaster begge bud på toldbygning

NYKØBING:Morsø Kommunes økonomiudvalg forkastede onsdag begge indkomne bud på køb af den gamle toldbygning på Havnen 4 i Nykøbing. Samtidig besluttede et flertal i udvalget at sende salg af den kommunale bygning ud i en ny udbudsrunde.

- Samtlige tilbud blev forkastet, fordi vi finder, at de ikke er tilstrækkeligt belyst, for at vi kan vurdere kvaliteten af dem . Vi synes ikke, vi kan læse ud af de tilbud, der er sendt ind til os, hvad det er for en kvalitet, der ligger i dem. Og så i forlængelse af det, sender vi salget i nyt udbud, siger borgmester Hans Ejner Bertelsen (V).

Bliver det nye udbud på ændrede betingelser?

- Nej. Vi ønsker bare en bedre belysning af de tilbud, der ligger.

Hvad gør I, hvis de bud, I får ind i den nye runde, heller ikke er tilfredsstillende?

- Ja, det er et godt spørgsmål. Det, jeg kan sige, er det, jeg har sagt, siger borgmesteren, der samtidig slår fast, at sagen stadig er lukket for offentligheden af hensyn til diskretion over for de bydende personer.

Det er dog ingen hemmelighed, at den ene byder er erhvervsmanden Jens Holmgaard Pedersen, der ifølge eget udsagn har lagt billet ind, fordi han ønsker, at Morsø Turistbureau skal beholde huset. Den anden og kronologisk første byder er ifølge Nordjyskes oplysninger forhenværende minkavler Niels Otto Skjærbæk, som har planer om at benytte huset til gindestilleri.

Jens Dahlgaard, gruppeformand for Socialdemokratiet, siger, at han stemte nej i økonomiudvalget.

- Det er en lukket sag, men jeg må gerne sige, at jeg selv stemte imod. Årsagen er, at jeg har lyttet til mit bagland i partiet, som går meget op i, at den bygning bliver på kommunale hænder. I starten af denne sag var jeg for et udbud, fordi jeg fandt det spændende at se, hvad der kunne komme ind af bud på, hvad den gamle bygning kan bruges til. Men jeg fandt ud af, at baglandet og efterhånden det meste af gruppen havde en anden holdning. Derfor har jeg stemt imod i dag, siger Jens Dahlgaard.