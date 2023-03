Ønskeseddel: Giv os en cykelbro

MORS:- De penge, vi i 2021 fik til cykelstien gennem Dueholmkilen, rækker ikke til an bro eller en tunnel ved krydsningen af Næssundvej. Derfor vil vi nu søge den statslige cykelstipulje om støtte til etablering af en bro.

Det siger Meiner Nørgaard, formand for udvalg for teknik og miljø i Morsø Kommune. Han taler om cykel- og gangstien i Nykøbing, der skal gå fra Nykøbing Hallen og M. C. Holms Skole i en bue sydpå gennem Eghøj og den tidligere golfbane til uddannelses-, kultur- og sportsområdet Morsø Multipark. Den skal et sted midtpå krydse Næssundvej øst for rundkørslen ved Limfjordsvej, og den krydsning er politikerne ikke så glade for.

Cykelstien skal krydse Næssundvej omtrent der, hvor bussen på billedet kører. Udfaldet af en statslig puljerunde vil afgøre, om det bliver en niveaufri krydsning. Arkivfoto: Bo Lehm

- Der er lavet et forslag, hvor cykelstien via en krydsningshelle går tværs over Næssundvej, og trafikforskere og politi siger god for sikkerheden i den løsning. Men i teknisk udvalg er vi bekymrede, idet det er den mest trafikerede kommunale vej, vi har på Mors. Stien vil skulle benyttes af rigtigt mange skolebørn og af folk på vej til og fra arbejde. Så derfor prøver vi nu, om vi kan opnå 50 procent statsstøtte til en bro fra den aktuelle cykelstipulje. Men hvis vi ikke får tilskud, bliver det en krydsning, og det er så sandelig også en forsvarlig løsning, der er brugt mange andre steder, siger Meiner Nørgaard.

Ingeniørfirmaet Sweco har anslået problemer, muligheder og omkostninger ved henholdsvis en bro eller tunnel. Da Eghøj-området ligger lavt og er sumpet, skal der funderes og desuden etableres fire meter høje dæmninger på begge sider af en bro, som tænkes udført i vedligeholdelsesfrit cortenstål. Alligevel vil broløsningen kunne udføres for 4,7 mio. kr., mens en tunnel ifølge Sweco vil koste 7,1 mio. kr. Blandt andet fordi tunnelløsningen vil kræve, at der permanent pumpes grundvand væk for at undgå oversvømmelse.

Så broløsningen er formentlig den mest sandsynlige. Interessant nok minder den om den cykel- og gangbro, kommunen i 2017 ville etablere som erstatning for Højbro længere inde på Næssundvej, inden et folkeligt pres krævede den gamle jernbanebro af beton bevaret og renoveret, hvilket som bekendt skete.

Sti i tre etaper

Den tre meter brede sti gennem Dueholmkilen vil blive anlagt sydfra i tre etaper. Først fra multiparken til Tranevej. Dernæst fra Tranevej over Næssundvej, mens sidste etape bliver stykket fra Næssundvej til M. C. Holms Skole. Her mangler den endelige projektering af vådområdet ved Eghøj, og derfor forventes hele stien at blive forsinket i et eller to år i forhold til den planlagte afslutning i december 2024.

Imens har udvalg for teknik og miljø også taget stilling til de mange forslag til nye cykel- og gangstier på Mors, som fremkom ved en borgeranalyse i foråret 2021. Det er sket ved at vedtage en prioriteret stiplan.

- Vi fik ikke færre end 359 udfyldte spørgeskemaer ind. Det siger vi tak for, Men vi må også gøre opmærksom på, at finansieringen vil indgå i de kommende års budgetforhandlinger, så nogle af projekterne kan blive udskudt. Der er ønsker for cirka 230 millioner kr., hvilket er et ekstremt højt tal. Men det er ene gode ønsker, der vil kunne forbedre fremkommeligheden og trafiksikkerheden for både de mennesker, der bor her, og for turisterne, siger Meiner Nørgaard.

Et af de ønsker, der har været fremført af flest respondenter, er cykelsti fra Nykøbing til industriområdet Morsø Food Park. Den er på tegnebrættet for 2024 ved anlæg af stier langs Karetmagervej og Præstbrovej. Hele stiplanen skal endeligt behandles af kommunalbestyrelsen 28. marts.