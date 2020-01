Østersfinale med michelinstjernedrys: Topkokke kommer til Mors

MORS:Er man et madøre får man mulighed for at få en oplevelse ud over det sædvanlige, når Michelin-kokken Torsten Vildgaard fra Restaurant Studio og Lasse Askov fra I´m A Kombo, begge i København, laver en eksklusiv workshop i forbindelse med østersfinalen, der afvikles lørdag 18. april i Nykøbing.

Torsten Vildgaard har befundet sig i fronten af den danske gastronomiske top de seneste 15 år. Efter kun tre måneder i spidsen for Restaurant Studio i København, hvor han i dag slår sine folder, fik stedet sin første Michelin-stjerne. Forinden var Vildgaard kreativ dynamo i NOMA eventyret, og har dermed høstet flere Michelin-stjerner og international hæder end ret mange andre danske kokke.

Vildgaard voksede op i Københavnerforstaden Tingbjerg, hvis natur og arv ligger dybt i ham den dag i dag. Områdets særlige urter og planter bringer han dybtfølt og dagligt ind i den kulinariske top. Kort sagt er Vildgaard et fyrtårn i det nordiske køkken og en stjerne på den internationale gastronomiske arena.

Med sig til Mors har Torsten Vildgaard Lasse Askov, som også har slået karriere på de bonede gulve i den danske kulinariske elite. I de seneste par år har Lasse etableret event, catering og gourmetoplevelses firmaet I’m a Kombo.

På workshoppen i Nykøbing vil Torsten Vildgaard og Lasse Askov demonstrere og undervise i, hvordan man tilbereder tre-fire retter med østers og andre råvarer og ingredienser fra Limfjordens skatkammer, som man nyder hen ad vejen.

Her vil bæredygtighed spille en afgørende rolle, og de to kokke vil præsentere nye måder at fortolke de fantastiske lokale råvarer. Lige netop koblingen til den lokale natur er Torsten Vildgaards passion og drivkraft både i hans relation til hjemstavnen Tingbjerg og der, hvor han befinder sig - i dette tilfælde Limfjordslandet.

Workshoppen foregår på Nordic Food College i de helt nye lokaler og undervisningskøkkener.

Der er plads til 12 personer ved hver sin station. Der er desuden storskærm med endnu bedre mulighed for at følge med.

Workshoppen tager fire timer og koster 995 kroner per person.