Østersfinalen 2021 er aflyst

De fortsat stramme covid-19 restriktioner har nu, udover den aflyste Skaldyrsfestival til juni, også ramt arrangementerne under årets Østersfinale i Nykøbing Mors weekenden 16.-18. april, som for andet år i træk nu må aflyses.

Østers hentes op af Limfjorden typisk i perioden start oktober til slut april. Afslutningen på sæsonen i april har Danmarks Skaldyrshovedstad, for første gang festligholdt i 2019 med arrangementet Østersfinalen, som så i 2020 måtte aflyses grundet nedlukningen.

- Vi havde ellers i lyset af corona-epidemien en ny og udvidet version af Østersfinalen klar med to ekstra dage, tilpasset med flere, men mindre arrangementer, så de kunne afvikles med under 50 gæster, men genåbningen er ikke gået så smidig og raskt, som vi havde håbet og ønsket. Med et forsamlingsforbud på fem personer indendørs kan vi ikke afvikle arrangementerne og det ærgre og frustrere os rigtig meget, siger Colin John Seymour Jr., der direktør for Danmarks Skaldyrshovedstad.

- Vi havde ellers en weekend klar sprængfyldt med oplevelser for hele familien og hvor helt almindelige danskere ville få mulighed for at prøve kræfter med at tilberede og nyde østers fra Limfjorden. Der var også tilrettelagt Masterclasses med danske topkokke, ligesom der skulle være fagligt fokus på østersvidenskab og -kulturhistorie, fortæller Projektleder Maria Kjelds.

Politisk forståelse

Der er fuld opbakning til beslutningen om at aflyse årets arrangement.

- Aflysningen i kølvandet på covid-19 falder i tråd med aflysningerne af mange af de øvrige events, vi har på Mors. Det er selvfølgeligt trist, at vi må aflyse to år i træk. Til gengæld vælger vi at se lyst på det, og glæder os til at byde velkommen indenfor i 2022, siger borgmester Hans Ejner Bertelsen (V), Morsø Kommune.

Han bakkes op af Ellen Philipsen Dahl (D), der er Formand for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget.

- Lige så træls en aflysning er lige nu, lige så meget ser vi alle sammen frem til en mere normal hverdag hen over sommeren, og til i fremtiden igen at kunne samles omkring de her store events, der er med til at sætte Mors på Danmarkskortet. Så politisk bakker en samlet kommunalbestyrelse derfor også op omkring aflysninger, siger Ellen Philipsen Dahl.

Selvom Østersfinalen 2021 ikke bliver til noget, betyder det ikke, at publikum kommer til at gå glip af de planlagte oplevelser.

- Nogle af aktiviteterne er flyttet fra april til ugerne efter Østers- og Muslingepremieren, som fejres første weekend i oktober. Det gælder bl.a. de to Skaldyr Masterclasses, som nu præsenteres den 10. oktober. Andre af de aflyste arrangementer vil blive afviklet i løbet af året når corona-vejledningerne tillader, forsætter Colin John Seymour Jr.

Han fortæller, at man herudover lige nu barsler med en række nye type arrangementer og helt unikke skaldyrsoplevelser.

- Dem glæder vi os meget til at løfte sløret for snarest, siger Colin John Seymour Jr.