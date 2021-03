Ombygget landsbyskole med i kampen om at vinde pris på 100.000 kroner

Renoveringen af Karby Kuber er med i kampen om at vinde Renoverprisen 2021. Vinderen modtager en pris på 100.000 kroner.

Den nedlagte Karby Skole er blevet transformeret til et kultur- og fælleshus, der har givet bygningerne og området nyt liv, fremgår det af en pressemeddelelse. Renoveringen har været initieret af et stærkt samarbejde af lokale ildsjæle, for at genforene den nedslidte bygning med det aktive landsbyfællesskab, fremhæves det.

Renoveringen har haft fokus på at genskabe bygningerne som samlingspunkt. Derfor er det lagt vægt på at skabe åbne og inkluderende rum. Dette ses f.eks. i den eksisterende gymnastiksal, som er blevet omdannet til ét stort åbent rum. Der er nu mulighed for både inde- og udendørs aktiviteter, og nye store glaspartier giver bygningen et nyt og forbedret lysindfald.

Karby Kuber indeholder nu overnatningsmuligheder, yogasal, fælles spisesal og storefælles køkkener.

Vartegnet for projektet er en kegleformet høj kube, der indeholder en svedehytte, som understøtter nye måder at bruge bygning og landskab.

Projektet har undergået en markant indre renovering, hvor facaden er bevaret med minimale ændringer, for at fastholde stedets ånd og karakter.

Også udendørs har området fået et løft. Privatfoto

Til hyldest og inspiration

Renoverprisen 2021 går til det bedste renoveringsprojekt i Danmark. Udover at få æren af at kunne kalde sit projekt for Danmarks bedste renovering, modtager vinderen som nævnt også en check på 100.000 kroner.

- Med Renoverprisen vil vi hylde og anerkende de mange renoveringsprojekter, som forbedrer og fornyer vores bygninger i Danmark. Det er et vigtigt arbejde og en stor indsats, der bliver lagt af alle dem, som står bag de enkelte projekter, og der er prisen med til at fejre og fremhæve de bedste, siger Lars Axelsen, som er administrerende direktør i Grundejernes Investeringsfond, der sammen med Realdania står bag Renoverprisen.

Det er dog ikke alene det gode håndværk og den kreative idé, som prisen hylder. For at komme i betragtning skal de renoverede bygninger også have fokus på bæredygtighed, funktionalitet og være med til at bidrage positive til både brugere og omgivelser:

- Med Renoverprisen vil vi gerne sætte fokus på, at en god renovering kan bidrage til meget mere end det rent bygningsmæssige. Det handler derfor ikke kun om at forlænge bygningens levetid. En god renovering kan, uanset bygningstype og gennem lokal forankring, også være et bæredygtigt bidrag – både socialt, økonomisk, miljømæssigt og kulturelt, siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.

Vinderen af Renoverprisen kåres ved en årlig prisfest i september.