Omgangstonen på stormomsust kro fik fagforeningen på benene

THY-MORS:- Vi har haft klager fra medlemmer over omgangstonen på Sallingsund Færgekro. Men aldrig over seksuel chikane. Og det ved jeg, for det ville vi have gjort en dyd ud af at reagere på. Den slags skal ingen finde sig i, når de er på arbejde.

Det siger Niels Kristian Østergaard, faglig medarbejder i 3F Thy-Mors. Fagforeningen organiserer kokke og tjenere, og det er relevant at spørge, om der har været sager eller episoder omkring kroejer Jens-Peter Skovs opførsel og ledelse, efter at Ekstra Bladet forleden bragte udsagn fra 17 tidligere ansatte på kroen.

Adskillige af dem var mandlige kokke eller praktikanter på kokkeuddannelsen på Sallingsundsund Færgekro.

Jens-Peter Skov, der er åben omkring sin homoseksualitet, beskyldes i Ekstra Bladet af både navngivne og anonyme unge mænd for grænseoverskridende optræden i køkkenet, både i form af fysiske berøringer og tilnærmelser og i form af temperamentsudgydelser over for medarbejdere.

- Omgangstonen er et problem i hele restaurationsbranchen, siger faglig medarbejder Niels Kr. Østergaard. Arkivfoto: Diana Holm

Temperamentsproblem i branchen

Og det er altså ifølge Niels Kristian Østergaard kun den del, der handler om overfusninger og udskældninger, som 3F Thy-Mors har modtaget klager over.

- Hvad det angår, skiller Sallingsund Færgekro sig ikke ud fra fra andre aktører i hotel- og restaurationsbranchen. Det går hektisk for sig, når der laves og serveres mad, og ofte får temperamentet frit løb. Det er desværre normalt. Men det er flere år siden, vi har haft anledning til at aflægge Sallingsund Færgekro et besøg. Vi har den politik, at vi hellere møder op og får en snak med chefen, når vi har fået klager fra hans ansatte, frem for at sende breve, siger den faglige sekretær.

Men nogen talsperson har personalet ikke.

- Vi har ikke nogen tillidsrepræsentant på kroen. Det skyldes nok, at der er store udskiftninger og udsving i beskæftigelsen, men de ansatte har ret til at vælge en repræsentant. Men ellers er det en velordnet arbejdsplads, der opfylder overenskomst og forsikringsforhold til punkt og prikke. På papiret er Jens-Peter Skov blank, siger Niels Kristian Østergaard.

Heller ikke Uddannelsescenter Holstebro, som er det nærmeste uddannelsessted for kokke, har noget at udsætte på Sallingsund Færgekro.

Ingen klager til kokkeskolen

- Det er en fem-seks år siden, vi sidst har haft elever fra Sallingsund Færgekro. Og inden da kan jeg ikke huske, at der har været noget at klage over, siger uddannelseschef Jan Emtkjær Jensen, kokke- og gastronomuddannelsen på UC Holstebro.

Er der nogen forklaring på, at kroen er ophørt med at tage kokkelever?

- Der er frit skolevalg i Danmark, og hvis eleverne og Jens-Peter Skov bliver enige om, at det er bedre, de går i Aalborg, kan han frit sende dem på skole der, siger uddannelseschefen.