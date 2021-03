Omsider enighed om grusvejen, som skraldemændene nægtede at køre på

TÆBRING:Lokale har spurgt til, hvornår hullerne på den omdiskuterede Præstegårdsvej i Tæbring bliver fyldt op og jævnet ud.

- Det gør de lige så snart vi kommer ind i en tørvejrsperiode her i foråret, siger Meiner Nørgaard (DF), formand for udvalg for teknik og miljø i Morsø Kommune.

For nu er formalia på plads. Udvalget har taget til efterretning, at lodsejere til syv ejendomme på den private fællesvej har godkendt den nøgle til fordeling af udgifterne til vejens istandsættelse, som Morsø Kommune i anden ombæring havde sendt ud.

Skaldemændene kørte udenom

Fordelingen tager hensyn til strækningslængde, og om der er tale om en privatpersoner eller landbrug. Det var en ny ejer af fritidshuset Præstegårdsvej 22, Niels Frølund fra Pindstrup på Djursland, som for snart et år siden klagede over vejens mangelfulde beskaffenhed. Den var så ringe, at renovationsfolk nægtede at udsætte deres biler for at køre på den med det resultat, at Frølund ikke fik tømt skraldespande og genbrugsbeholdere.

Fremover oprettes vejen med vejhøvl og tilkørsel af stabilgrus to gange årligt. Det har Niels Frølund i sit høringssvar erklæret sig tilfreds med.

Kommunen med i fordelingen

Vedligeholdelsen, som kommunen nu er gået ind i, omfatter strækningen fra Tæbring by til feriekolonien Susvind ved Højvej.

- Vi fastholder denne vejstrækning som en privat fællesvej, hvor kommunen er med til at betale vedligeholdelsen, idet der er en offentlig badebro på strækningen. Senere kan det, hvis det vedtages, komme på tale at gøre de første 130 meter af vejen hen til badebroen kommunal, siger Meiner Nørgaard.