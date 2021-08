Op mod 1300 unge kiggede forbi lejr

NYKØBING:- Jeg er helt oppe at køre. Vi har kørt Ung Kult Camp siden 9. august og sluttede søndag. I de fem programdage, vi havde indlagt i forbindelse med Kulturmødet, har vi haft 1200-1300 unge forbi lejren. Det er fantastisk.

Sådan siger en glad og træt Malte Houe. Den 19-årige filmproducent er formand for foreningen Ung Kult, der netop har afviklet sin hidtil største event, et 14 dage langt forsøg på at forene størrelserne unge og kultur. Og han mener, at projektet lykkedes til fulde.

- På de almindelige camp-dage har vi fungeret i samspil med vores nabo Morsø Gymnasium. Men det har især haft betydning, at vi har haft programdagene med konkrete oplevelser i form af koncerter, events og debatter. I forhold til sidste års camp har vi i styregruppen arbejdet intenst på, hvordan vi kunne gøre det skarpere og endnu bedre, siger Malte Houe.

Et par gange har der været Aftertalk med Drømmeafdelingen på programmet.

- De unge skuespiltalenter på Limfjordsteatret har en forestilling, og de kom over i campen bagefter. Vi ville gerne tage den gode snak, der opstår, når man går ud af et teater eller en biograf, videre med over til os. Instruktør og publikum fulgte også med, siger Malte Houe.

Mia Carlsen fra styregruppen stod klar med Ung Kult-badges.

Ung Kult Camp havde videreudviklet campingpladsen, hvor inviterede institutioner, projekter og foreninger for unge fik stillet en campingvogn til rådighed.

- Her kunne de overnatte og ellers bruge pladsen til det, de havde behov for for at komme ud med deres budskaber. Vi havde seks organisationer boende, og det var helt klart en styrkelse, siger Malte Houe.

Mors-bandet Mr. Rush fyrede den af lørdag, hvor scenen i teltet var overladt til lokal musik.

Som noget nyt havde Ung Kult Camp indlagt en festaften med åbent udløbstidspunkt, for ellers lukker campen normalt klokken 23. Den store aften var fredag, hvor der var koncert med Blæst og topnavnet Carl Emil Petersen. Den slags er ikke gratis, men det var campen for deltagerne.

- Vi er blevet støttet fra mange sider, og jeg har ligget vandret som fundraiser. Men vi kom i mål, fastslår den unge formand.