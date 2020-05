Opkøb: Landets største fiskerevisor

THy-MORS: MC Revision i Thyborøn bliver fra 1. oktober en afdeling af Revision Limfjord. De to indehavere har solgt virksomheden, men fortsætter sammen med omkring 10 ansatte.

Partner hos Revision Limfjord, Mads Bjørndal, siger om opkøbet:

- Vi vil altid gerne være lokalt forankrede, og da mange af

Vores kunder er fra denne egn, er det nærliggende for Revision Limfjord at udvide med endnu en afdeling her. Med MC Revision og Revision Limfjords forenede kræfter og kompetencer inden

For fiskerisektoren, er der ingen tvivl om, at vi bliver de største inden for den branche i Danmark, siger Mads Bjørndal.

100 nye kolleger

Også hos MC Revision er der store forventninger:

- Vi får endnu større mulighed for at tilbyde vores kunder kompetent sparring og rådgivningmed alle de nye kompetencer, der kommer ind i huse. Vi ser også frem til at få mere end 100 nye kolleger, siger Jørgen Riise.

Revision Limfjord har i forvejen afdelinger i Thisted, Nykøbing, Hurup, Struer, Skive, og Holstebro.