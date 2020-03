Ornestation er oppe igen efter sygdom

REDSTED:Ornestation Mors i Redsted ser ud til at være sluppet fri for den virusinfektion, kaldet PRRS-1, som blev konstateret hos stationens leverandør Kema Mors, også i Redsted, i begyndelse af marts.

7. marts bestyrkede blodprøver mistanken, og 10 orner måtte aflives. De resterende 331 orner fik taget nye blodprøver i mandags, 16. marts, og de var alle negative.

Det betød, at salgsstoppet på serien Mors 2 kunne ophæves fra tirsdag. Som en yderligere kontrol er der igangsat et screeningsprogram for DanBred avls- og opformeringsbesætninger, der har modtaget sæd fra Mors 2.

- Det er normal kutyme, når man har været udsat for en sådan form for smitte. Alle sæder er kontrolleret, også fra de orner, der blev testet positive, og man har ikke fundet sygdom. De producenter, vi har talt med, har ikke fået smittet sæd ind, siger direktør Johnny Markussen, Ornestation Mors.

Så skaden blev begrænset, men den har haft sine omkostninger for stationen.

- Der har været trukket rigtigt meget på vores folk, som sideløbende har skullet passe dyrene. 35 procent af vores produktion var lukket ned, mens det stod på, og det betød, at vi har måttet købe sæd hos vores kolleger, siger direktøren.

Alligevel er der større problemer på virus-fronten lige nu.

- Det, vi har oplevet, kan ikke sammenlignes med det, resten af verden står med lige nu. Corona påvirker også vores aktivitet, og vi er glade for, at vi nu har en ting mindre at slås med, siger Johnny Markussen.