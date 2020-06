Otte-årig slap heldigt fra påkørsel

SINDBJERG:Den otte-årige pige, som onsdag eftermiddag blev påkørt på Gl. Møllevej i Sindbjerg, slap med overfladiske skrammer.

- Hun fik blå mærker og hudafskrabninger, men brækkede ikke noget, fortæller Karl Tange fra lokalpolitiet i Thisted.

Meldingen var ellers først, at pigen var alvorligt, omend ikke livsfarligt kvæstet, og hun blev med eskorte kørt til sygehuset i Viborg.

Uheldet skete klokken 13.20, da pigen var gået om bag bussen for at krydse vejen. Her blev hun ramt af en modkørende bil.