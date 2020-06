Otteårig pige ramt af bil

SINDBJERG:En otteårig pige blev onsdag klokken 13.20 ramt af en bil på Gl. Møllevej i Sindbjerg. Pigen var netop stået af skolebussen og gik bag om bussen for at krydse vejen. Hun overså, at der kom en modkørende bil og blev påkørt. Hun blev hårdt kvæstet ved ulykken og blev med eskorte kørt til sygehuset i Viborg, oplyser Karl Tange fra Lokalpolitiet i Thisted, der videre fortæller, at pigen er meldt uden for livsfare.

Bilen blev ført af en 50-årig mand fra lokalområdet.

- Det er en ulykkelig situation, for han påkører jo ikke pigen med vilje, siger Karl Tange.