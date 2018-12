Over 2000 fartsyndere blitzet af nordjysk stærekasse

MORS: De nye stærekasser - faste fotofartmålere - på Vilsundvej på Mors har sat rekord. En trist rekord.

På kun tre uger er næsten 2400 ud af 63.731 bilister blevet blitzet på den vejstrækning.

Dermed er næsten fire procent af alle de biler, der fik målt hastigheden på strækningen, afsløret i at køre for stærkt.

Og det er den højeste procentdel ved samtlige stærekasser i landet, ifølge tv2.dk .

- Det er ikke fordi, at vi har nogen tegn på, at folk på Mors kører vildere end andre steder i landet. Det handler i høj grad om muligheden for at køre for hurtigt, siger afdelingsleder Marianne Foldberg Steffensen fra Vejdirektoratet til tv2.dk.