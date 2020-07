Overfaldet med koben og udstødningsrør - lod sig udskrive fra sygehuset

NYKØBING:En 29-årig mand blev søndag opsøgt af flere personer på en adresse på Enghavevej i Nykøbing.

Her blev han overfaldet af flere personer, fortæller vagtchef Ole Vanghøj, Midt- og Vestjyllands Politi.

- Manden blev slået med koben og et udstødningsrør fra en knallert, siger vagtchefen.

Efter overfaldet, som blev anmeldt klokken 16.45, blev den 29-årige mand indlagt på sygehuset for at få behandling for sine skader, men han valgte selv at lade sig udskrive kort tid efter, siger vagtchefen.

- Han nåede også lige at true nogle politifolk på livet, siger vagtchefen.

Midt- og Vestjyllands Politi kender ikke motivet for overfaldet.

- Offeret siger. at han ikke ved, hvem der har gjort det, lyder det fra vagtchefen.

Den 29-årige mand er kendt af politiet i forvejen.