Overhaling gik galt: Personbil endte i grøften efter sammenstød med lastbilhænger

THY-MORS:Onsdag formiddag kl. 11:15 skete et færdselsuheld på Vilsundvej ved Sundbyvej.

En personbil ført af en mand midt i 60'erne kørte i retning mod Thisted, da han ville overhale en lastbil med hænger. Under overhalingen slog lastbilhængeren et slag ud og ramte personbilen.

Føreren mistede herredømmet, og personbilen endte i grøften. Heldigvis kom ingen personer noget til ved uheldet, men lastbilen fortsatte ufortrødent mod Thisted.

Et snarrådigt vidne fulgte efter lastbilen og konfronterede chaufføren, en mand i midt-50'erne fra Bylderup-Bov, da denne stoppede i Thisted.

Politiet blev tilkaldt og kunne konstatere, at eftersom lastbilhængeren ikke havde synlige skader efter sammenstødet, så havde chaufføren af lastbilen ingen chance for at vide, at han havde været involveret i et uheld.

Episoden endte altså udelukkende som et materielskadeuheld, og chaufføren får ingen sigtelse for at køre fra stedet.