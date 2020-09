Overkom modvind

nørre djurs hk

mors-thy 2

27-29

Håndbold, 2. division herrer

GLESBORG:Mors-Thy var lørdag på en svær opgave, da de skulle møde Nørre Djurs HK på udebane i herrernes 2. division. Østjyderne har nemlig forstærket sig gevaldigt op til denne sæson, men det forhindrede ikke Mors-Thy 2 i at vinde med 29-27.

- Spillerne stod sammen og kæmpede vanvittig godt, da vi kom i problemer i anden halvleg, siger Mors-Thy-træner Flemming Hangaard.

Mors-Thy startede opgøret godt og stod imod den store fysisk fra Nørre Djurs. I offensiven blev der spillet med godt tempo, og udeholdet kom nemt frem til scoringer, og Mors-Thy 2 kunne gå til halvleg med en føring på 15-11.

I anden halvleg begyndte der så at komme usikkerhed i forsvaret hos det unge Mors-Thy-mandskab, og det fik både spillere og tilskuerne fra Nørre Djurs til at lugte blod. Midt i anden halvleg var det pludselig Nørre Djurs, der førte med 25-24. I den efterfølgende periode trådte målmand Rasmus Henriksen for alvor i karakter, og med adskillige vigtige redninger havde han en stor aktie i, at Mors-Thy 2 vandt opgøret med 29-27.

- Hallen kogte i anden halvleg, så der var stor jubel, da sejren blev sikret, siger Flemming Hangaard.

Pausestilling: 11-15

Mål for Mors-Thy 2: Frederik Bjerre 11, Marcus Midtgaard 7, Nicolai Andersen 4, Anders Hyldal 3, Jeppe Kudsk 2, Jacob Hansen 1 og Jonas Neve 1.