Overskrifter om fjernvarme på Mors kræver præcisering

DEBATINDLÆG: Et stort dansk dagblad har her i begyndelsen af februar haft et par artikler og overskrifter, hvor fjernvarmen på Mors kommer i et uheldigt skær.

Overskrifterne var ”Hvordan kan varme koste 959 % mere på Mors end i Hvide Sande”, og ”Varmen koster 41.018 kr. mere, hvis man bor et uheldigt sted”.

Overskrifterne kræver præciseringer, det er langt fra al fjernvarme på Mors som koster 10 gange mere end i Hvide Sande, det er kun varmen fra Morsø Varme A/S der er tale om, og således ikke de 2 andre varmeværker på øen. Læser man artiklerne bliver det blandt andet konkluderet, at det er tilfældigheder som har sat sig på markedet for opvarmning, det er jeg bestemt ikke enig i. Bestyrelsen for Hvide Sande Fjernvarme så pludselig en mulighed for at erhverve vindmøller beliggende relativt tæt på varmeværket, og man så muligheden for at anvende noget at den strøm som produceres af vindmøllerne direkte til varmeproduktion. En dygtig bestyrelse kom med sved og tårer, og en masse tinglysninger igennem barriererne. I Hvide Sande høster forbrugerne i dag frugterne af bestyrelsens arbejde, - man var i Hvide Sande ”first mover” på området sammen med Assens Fjernvarme, det var ikke tilfældighed men dygtighed

Men netop det med at være ”first mover” findes der en række gode eksempler på i fjernvarmebranchen, og lige nu forsøger Sdr. Herreds Kraftvarmeværker faktisk at være netop ”first mover” på overskudsvarme siden, hvor vi tilbyder husejerne i Øster Jølby og Erslev at aftage meget prisbilligt overskudsvarme fra et ny tørringsanlæg som bygges i Erslev ved industriområdet. Der er tale om et rigtigt godt projekt, hvor der blandt andet skal tørres have/park affald, og i ordet overskudsvarme ligger det, at der er tale om en billig varme med prisstabilitet. Endnu er vi ikke kommet i mål med at få tilstrækkelig med interessetilkendegivelser, og det kan i yderste konsekvens betyde at projektet med varmelevering til de 2 byer må droppes. Tørringsprojektet i Erslev skal nok blive gennemført, - jeg er sikker på at andre varmeforbrugere på Mors vil tage imod overskudsvarmen med glæde hvis ikke man i Erslev og Øster Jølby har lyst.

Endelig er det vigtigt at få anført, at Morsø Varme A/S har sænket prisen betydeligt, og flere prisnedsættelser følger efter når man har gjort sig helt fri af naturgassen. Min bekymring er lige nu, at de varmeforbrugere som har naturgas i landsbyerne på Mors, og som ikke har læst skriften på væggen om at gassen udfases af nettet for boliger, og som ikke forsøger at få fjernvarme, vil komme til at stjæle de 2 overskrifter som det store dagblad har anvendt.