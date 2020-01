På ny hærværk mod busterminal

NYKØBING:En infoskærm, to toiletdøre og overvågningskameraer er ved 16.20-tiden onsdag eftermiddag blevet ødelagt i venterummet på busterminalen i Nykøbing.

Selv om hærværket også gik ud over videoovervågningen, har kameraerne registreret, at der var tale om to gerningsmænd. Overvågningsmaterialet skal nu studeres nærmere i håb om, at det kan hjælpe til en opklaring af hærværket, oplyser Søren Ribens fra lokalpolitiet i Thisted.

Det er anden gang i løbet af kun to uger, at busterminalen har været ramt af hærværk.

Også i Fakta i Nykøbing var der uro onsdag eftermiddag, da fem-seks unge mennesker omkring klokken 15.40 skubbede rund med butikkens indkøbsvogne. Politiet vil ikke udelukke en sammenhæng mellem de to episoder