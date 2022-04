Påsatte brande opklaret: To drenge satte ild til toiletpapir

NYKØBING:Takket være et vidne har politiet fundet gerningsmændene til tre påsatte brande, der fredag aften fik brandvæsenet til at rykke ud i Nykøbing.

Anmeldelsen kom klokken 18.47. Der var stukket ild til noget toiletpapir på gulvet på både toilettet på busterminalen i Nykøbing og to steder på det offentlige toilet på Kirketorvet. Ilden havde ikke spredt sig nogle af stederne og blev hurtigt slukket af brandvæsenet.

- Det viser sig at være antændt af to drenge på 11 og 13 år fra Nykøbing, og dem har vi fået fat på, oplyser Søren Ribens fra Lokalpolitiet i Thisted. Han fortsætter:

- De skal nu afhøres om det her under kommunens påsyn. Alle sociale myndigheder bliver nu underrettet om det her.

Søren Ribens oplyser, at drengene har erkendt, at det var dem, der stod bag ildspåsættelsen.