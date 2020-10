Pakhuset i Nykøbing henter stjernekok

NYKØBING:I juni blev det offentliggjort, at Hotel Pakhuset i Nykøbing har fået nye ejere, nemlig Interfjord-duoen Jens Holmgaard Pedersen og Henrik Markussen.

De er nu klar til at løfte lidt af sløret for deres planer med stedet og kan samtidig fortælle, at ejerkredsen er udvidet til fire personer, skriver de i en pressemeddelelse.

Planen er at give den historiske bygning en nænsom makeover og derefter fortsat drive hotel og spisested, men efter et nyt koncept hvor restauranten bliver til et brasserie.

Efter overtagelsen 1. oktober 2020 er en større renovering gået i gang, og det forventes, at stedet er parat til at åbne igen omkring 1. februar 2021.

Skifter navn

Med hjælp fra lokalarkiverne har de nye ejere fundet frem til, at bygherren af det markante pakhus var Johan Busch Steenberg, som var Nykøbings første kongeligt udpegede forpagter af østersfiskeriet.

Steenberg lod pakhuset opføre i 1850 og udover østersforpagtningen blev Steenbergs Pakhus brugt til forskelligt gods, blandt andet salt.

Bygningens spændende historie gør, at ejerkredsen har valgt at skifte navn fra Hotel Pakhuset til Steenbergs Hotel & Brasserie.

Det nye lederteam er allerede på plads til den kommende drift. Det kommer til at bestå af en køkkenchef, en restaurant- og eventchef samt en daglig leder/hotelværtinde.

Allan Poulsen bliver husets nye køkkenchef. Han kommer med stor erfaring fra nogle af de mest anerkendte gourmetrestauranter i Danmark og Norge, herunder flere med Michelin-stjerner som Henne Kirkeby Kro, Restaurant Bagatelle i Oslo, Restaurant Kommandanten i København og Nimb Louise i København.

Selv siger Allan Poulsen, at det er hos Michel Michaud og Ruths Hotel, at han har "trådt sine barnesko" og dermed hentet sin passion og indstilling til faget – hårdt arbejde og kompromisløshed.

Allan Poulsen glæder sig til at levere gode madoplevelser med udgangspunkt i den erfaring, som hans "læremester" har givet ham, og derfor er han begejstret for, at konceptet hos Steenbergs netop er et brasserie.

Ingen hvide duge og fine fornemmelser, men enkel mad lavet af gode råvarer og til et prisniveau, hvor man måske også får lyst til at kigge forbi i hverdagene, lyder det i pressemeddelelsen.

Udgangspunkt i Mors

Luca Skydt bliver husets nye restaurant- og eventchef. Hun har tidligere været ansat hos Hotel Opus i Horsens og har desuden fungeret som eventkoordinator i Aarhus i Turbinehallen og hos MIBevent.

Luca Skydts baggrund rammer dermed ind i noget af det, som Steenbergs vil satse på, som er planlægning af oplevelser og begivenheder, der varierer hen over året. Luca Skydt glæder sig til at lede restaurationsteamet og til sammen med køkkenchefen at skulle planlægge events med udgangspunkt i de særlige ting, som Mors og omegn kan byde på.

Annemette Pontoppidan Pedersen bliver hotellets daglige leder og hotelværtinde. Hun har en baggrund som primærsygeplejerske og kommer til stillingen med en utraditionel baggrund.

Ikke desto mindre er det netop kvalifikationerne fra det tidligere job, blandt andet evnen til at møde mennesker, skabe trygge rammer og evnen til at træffe hurtige og selvstændige beslutninger, der gør, at hun kan udfylde den funktion, som Steenbergs ønsker sig af en kommende leder og hotelværtinde.

Sammen med det øvrige lederteam glæder Annemette Pontoppidan Pedersen sig til at levere godt værtskab.

Selvom der i øjeblikket først og fremmest står renovering på dagsordenen, er Allan Poulsen og Luca Skydt i fuld gang med at udvikle konceptet for det kommende brasserie. Og når der skal være et brasserie, og ikke en restaurant, er det med ønsket om at skabe et afslappet spisested.

Her stræbes der ikke efter Michelin-stjerner, men derimod dejlige madoplevelser i hyggelige rammer og med et åbent køkken, så gæsterne kan følge med i tilberedelsen. Som del af en ærlig og bæredygtig madkultur med kvalitet og god mad i centrum vil lokale fødevarer være udgangspunktet, hvor det er muligt, lyder det i pressemeddelelsen.

Bevarer markant bygning

Med værdier som godt værtskab, skønne omgivelser, høj service og kvalitet glæder hele holdet bag Steenbergs sig til at tage imod alle, der får lyst til at lægge vejen forbi det nye sted. Håbet er, at både stedets tidligere gæster såvel som nye vil kigge ind og opleve de nye rammer.

Hen over sommeren viste sig en mulighed for at købe Havnegade 15, som blandt andet rummer det konferencelokale/festsal, som tidligere har været lejet ud til hotellet.

Den mulighed blev grebet, og samtidig besluttede Jens Holmgaard Pedersen og Henrik Markussen sig for at kontakte Kresten Vilsgaard og Klaus Hansen, der begge sagde ja til at være en del af et lokalt projekt, hvor man bevarer en af byens mest markante bygninger til glæde for både turismen, men også de lokale.