Par taget med stoffer ved Jem & Fix

THISTED:Navnet Jem & Fix giver muligvis visse associationer, men det var ikke varer fra lavprisbyggemarkedet i Thisted, som et par havde på sig i bilen, da politiet mandag formiddag anholdt dem på parkeringspladsen på Vilhelmsborgvej.

Manden, som er 33 år og fra Snedsted-området, havde 2,63 gram amfetamin på sig, og han var desuden frakendt kørekortet og blev sigtet for at køre bil i narkopåvirket tilstand. Kvinden ved hans side er 35 år og fra Thisted-området. Hun havde 5,4 gram amfetamin i lommen og et par piller, som hun ifølge politiet ikke umiddelbart kunne redegøre for.

Om parret nåede at gøre indkøb i Jem & Fix fremgår ikke af politirapporten.