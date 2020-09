Paradis i Erslev koster 75.000 kroner

ERSLEV:”Nu kan du komme i ”Paradis” i Erslev”, lokker Bent Jørgensen i et Messenger-opslag. Måske nok især affødt af, at huset, han vil sælge, ligger på en hjørnegrund ved sidevejen Paradisvej. Men huset har adresse på Præstbrovej 115 i Erslev og kan erhverves for den beskedne sum af 75.000 kroner.

Bent Jørgensen er ikke en Låsby Svendsen-type, der forsøger at afhænde en ubeboelig ruin til socialt belastede boligsøgende.

- Det er så billigt, fordi jeg gerne vil sælge! Jeg har ejet huset i 32 år, men har kun boet i det en måned, mens vi fik lavet nyt køkken. Min kone og jeg bor i nabohuset, og vi har haft nummer 115 lejet ud i alle årene, siger Bent Jørgensen.

2 Ejer Bent Jørgensen løber ikke fra sit ansvar, for han og hans kone bor i huset til højre.

Beboeligt, men trænger

Han passer selv haven og sørger for at klippe hækken og slå græsset på den cirka 700 kvadratmeter store grund.

- Huset er absolut beboeligt, men jeg tænker mig, at de fleste købere nok vil gå med planer om at rive det ned og bygge nyt. Det må man gerne længere inde på grunden, for vi er jo i byzone, og alle tilslutninger er intakte, siger Bent Jørgensen.

Men hvis man vælger at bo i det nuværende hus, er der 84 kvadratmeter i ét plan at boltre sig på foruden udhuse. Overetagen er ikke udnyttet.

- Huset trænger til hjælp, men det kan ordnes. Der har boet folk i huset indtil 1. marts i år. Da flyttede en ung mand ud, og han var den ringeste lejer, vi har haft. Han blev der kun så længe, der var olie på tanken, fortæller Bent Jørgensen.

For meget have

Han gav i 1989 100.000 kr. for huset og kostede 125.000 kr. på en renovering.

- Men nu vil jeg gerne af med det. Vi har selv 915 kvadratmeter grund at holde, og jeg er blevet 68. Der har allerede meldt sig flere interesserede købere, siger den pensionerede smed, der tidligere arbejdede på Nykøbing Mors Fjernvarmeværk.