Partisoldaten gik imod sin gruppe

MORS:- I 2020 vedtog udvalget for teknik og miljø - og jeg var selv med til at skubbe på på beslutningen - at vi skulle have en snak om, hvad bygningerne på Fyrvejen 67 skal bruges til. Senere, da vi drøftede en boligstrategi for kommunen, blev jeg belært af Meiner Nørgaard om, at det er en kan-plan og ikke en skal-plan. Og nu kommer der så en sag, hvor der slet ikke er gjort rede for, hvad Fyrvejen kunne have indbragt ved et salg som projektgrund eller byggegrunde. Vi ved alle sammen, at vi skal finde 40 millioner kroner inden så længe. Jeg har aldrig troet, at jeg skulle komme i den situation, at jeg skulle stemme imod min egen gruppe, men det her kan jeg simpelthen ikke bakke op om!

At se den trofaste partisoldat Henning Sørensen gå imod resten af Venstres gruppe i Morsø Kommunalbestyrelse, ville nærmest svare til, at partifællen Claus Hjort Frederiksen stemte imod sin folketingsgruppe. Ikke desto mindre var det, hvad der skete i byrådssalen i Nykøbing under maratonmødet tirsdag.

Den tidligere regionsinstitution Strandgården i den nordlige ende af Nykøbing blev overtaget og i en periode brugt af Morsø Kommune. Siden 2020 har bygningerne stået tomme, og de har en stand, hvor de vurderes som nedrivningsmodne. Nykøbing Mors Andelsboligforening ønsker at bygge på grunden og er så langt i planerne, at der foreligger et skitseprojekt til almene boliger, tegnet af arkitekt Klaus Peter Bak, hvilket var årsagen til, at dennes ægtefælle, Ellen Philipsen Dahl (DB) i aftes blev erklæret inhabil i sagens behandling.

Udbud af hensyn til økonomi

Men Henning Sørensen, der er formand for det sociale udvalg, så her en mulighed for at forbedre kommunens trængte økonomi ved et udbud af den knap 9000 kvadratmeter store grund. Den ligger attraktivt tæt på vandet og kan således i et vist omfang give Nykøbing de kystnære udvidelsespladser, som staten ellers ikke tillader i den kommuneplan, som også var genstand for stor diskussion på aftenens møde.

- Min indstilling er, at sagen skal sendes tilbage, og så skal vi have en debat om, hvad den grund kan indbringe i udbud. Det kan være, det ville have endt med samme resultat som det foreslåede salg til boligforeningen, men det ændrer ikke ved, at det ville have været fint at få belyst de økonomiske konsekvenser. Det kan vi ikke få endnu, og det er årsagen til, at jeg ikke kan bakke op om denne sag, sagde Henning Sørensen, der forinden havde stemt imod i økonomiudvalget og nu gjorde det i kommunalbestyrelsen.

Formanden for udvalg for teknik og miljø, Meiner Nørgaard (DF) så anderledes på sagen.

- Jeg forstår ikke din indvending, Henning. Når en kommunalbestyrelse vedtager en strategi, i dette tilfælde for boliger, kigger vores forvaltning, men også private selskaber og foreninger på, hvad vi har vedtaget, og så udmønter det sig på et tidspunkt forhåbentligt i forslag. Det er netop sket her. Jeg vil hellere have, at 13 familier kan bo til leje i tre-fire værelses lejligheder på 100 kvadratmeter, fremfor at fire rigere folk kan købe grunde og bygge store parcelhuse, sagde Meiner Nørgaard.

Alle andre var for

Det afførte replik fra Henning Sørensen:

- Du har som udvalgsformand selv været med til at beslutte, at vi skulle have en drøftelse af, hvordan den grund skal anvendes. Og det er lidt mærkeligt, at da jeg opponerede mod boligstrategien, gjorde du mig opmærksom på, at det her er en kan og ikke skal-plan, sagde Henning Sørensen.

Da der endnu var institution i Strandgården. Nu nedrives bygninger efter kommunalbestyrelsens beslutning. Arkivfoto: Bo Lehm

Alle de øvrige 18 fremmødte politikere kunne tiltræde indstillingen, der indebærer, at kommunen tager 950.000 kr. fra økonomiudvalgets opstartspulje til nedrivningen af bygningerne. Et samarbejde med Nykøbing Mors Andelsboligforening indgår i beslutningen. Salgsprisen fastsættes, når der foreligger i Skema A for byggeprojektet, og det vil ske med "udgangspunkt i de tidligere grundsalg til alment boligbyggeri med korrektion for herlighedsværdi".