Peder har forvandlet sin garage til vinylbutik

MORS:Er du fascineret af lyden af en vinylplade, der knitrer mens den drejer på pladeafspilleren? Eller synes du bare, musikken var meget bedre i gamle dage?

Så skal du køre forbi Langtoften, hvor Peder Harring Olesen har bygget sin egen vinylpladebutik ved navn Vinylpeders Musikhule, som slår dørene op 6. april.

Vinylpeders Musikhule på Langtoften set udefra. Foto: Tobias Nguyen

Hårdt arbejde

I mange år har vinylbutikker været en sjældenhed i Danmark, og derfor bliver vinyler ofte solgt på nettet. Men det vil Peder Harring Olesen gerne være med til at lave om på. Han har en masse vinylplader, cd'er og sågar kassettebånd, som han ønsker, at andre nyder godt af at lytte til.

Han har tidligere haft en vinylbutik i Hurup i Thy, men nu er han rykket til Mors. Her har han, med en smule hjælp fra konen, brugt de seneste seks måneder på at ombygge deres garage.

- Vi skulle jo passe vores arbejde, så vi arbejdede på det i weekenden. Det har været en hård og stressende proces, men nu er det endelig ved at være færdigt, fortæller Vinylpeder.

Noget for alle

Peder Harring Olesen har selv en vinylplade-hobby, fordi det er hyggeligere at sætte en vinylplade på end eksempelvis at høre musik fra radioen.

- Det at sidde i en lænestol, med musikken, med albummet, hvor man bare sidder og læser om bandet. Jeg tror man nyder musikken mere, fortæller Peder Harring Olesen.

Peder Harring Olesens butik består primært af heavy metal musik, men der findes også et hav af andre musiksmage. Foto: Tobias Nguyen

Han er vild med old school heavy-metal musik, er en del af Heavy Agger og sælger også sine plader til Heavy Agger Metal Festival.

Derfor er det heavy-metal musik, der fylder mest med cirka 75 procent af alle vinylplader. Men han sælger også andet musik. Det gælder blandt andet Gasolin, Shu-Bi-Dua og The Beatles. Derfor er der forhåbentlig noget for alle i både genre og pris.

Vinylpeders Musikhule slår dørene 6. april på Langtoften med vinylplader og forfriskninger.