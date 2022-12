Penge til at forny Nykøbing

NYKØBING:- Du kan kalde det landsbyfornyelse i stor skala. Det kommer til at foregå på samme måde, som vi har gennemført det ude i lokalsamfundene i Morsø Kommune. Nu gælder det i stedet bymidten i Nykøbing.

Det siger Meiner Nørgaard (DD), formand for udvalg for teknik og miljø. efter at den store områdefornyelse af byens sydlige centrum med de store dagligvareforretninger er afsluttet, kommer turen nu til mere centrale del af bymidten. Udvalget har godkendt, at 947.000 kroner fra staten føres ind til brug for projektet sammen med det halve heraf i kommunale midler.

Kort over det område, som byfornyelsen skal dække. I hovedtræk en figur, der strækker sig fra havnen og Pakhustorvet op til Algade plus det område på havnen, hvor der afvikles Skaldyrsfestival, og hvor toldbygningen netop er blevet solgt til privat projekt. Desuden det tomme areal på nordhavnen, som vil støde op til centerbyggeriet Ophav. Kort: Morsø Kommune

- Vi kan i alt komme op på en pulje på halvanden million kr., som må bruges til forbedringer såsom opholdsarealer, legepladser, stisystemer, grønne områder med mere. Vi skal som i landsbyerne have borgerne inddraget i processen, og det kommer til at ske ved ved møder og lignende fra januar til marts i det nye år, siger Meiner Nørgaard.

Ideerne fra borgerne skal efter planen behandles politisk i april med efterfølgende konkretisering af delprojekter, udbud af opgaverne og udførelse af dem. Der opereres med en treårig tidsplan.

Baggrunden for det hele er, at Byfornyelsesloven i 2019 blev ændret, så der kun var midler til indsatser i de små byer med under 4000 indbyggere. Bolig og Planstyrelsen har dog konstateret et generelt behov for en indsats i provinsbyerne og de mellemstore byer, og derfor er der i 2022 afsat en samlet pulje på 24,2 mio. kr. til bymidter i byer med mellem 4000-20000 indbyggere. Det er fra denne pulje, at Morsø Kommune har fået tildelt en ramme på 947.140 kr. som kan bruges i bymidten i Nykøbing.

Men nok er ordet og ideerne givet frit, men fra kommunens side har man dog gjort sig tanker om byfornyelsen. Kommunen vil have den udmøntet i en helhedsplan, der understøtter de retninger, politikerne har fastlagt i Masterplanen for Nykøbing og Udviklingsplanen for Nykøbing havn. Som det fremgår af områdeafgrænsningen, ønskes der med midlerne skabt en sammenhæng mellem allerede etablerede projekter som havnepromenaden og gågadeforskønnelsen.