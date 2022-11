Pengene svandt: Ottekanten blev til en firkant

SEJERSLEV:Millionerne udeblev, da arbejdsgruppen bag en udvidelse af Nordmorshallen nærmede sig realiteternes verden. Det betyder, at det ambitiøse projekt nu er blevet tegnet om og barberet ned, oplyser et af gruppens medlemmer, Thomas Jensen fra Ejerslev.

- Der var på et tidspunkt tale om et projekt til 6,5 millioner kroner, og vi gik efter at hente de to millioner fra fonde. Men det viste sig at være sværere, end vi havde håbet på. Vores fundraiser, Bo Næsby, måtte smide håndklædet i ringen. Så valgte vi at gå til de lokale håndværkere og sige: Hvad kan vi få for de godt og vel to mio. kr., vi trods alt har, siger Thomas Jensen.

Ikke så lidt viste det sig.

- Vi lagde det 100 procent i håndværkernes og rådgivernes hænder. Den ottekantede samlingssal er nu blevet til en firkant, men der er stort set det samme antal kvadratmeter i det reviderede projekt, hvis vi ser bort fra, at kælderdelen er skåret væk, siger Thomas Jensen.

Dog var der tale om en høj kælder, der skulle udnytte terrænspringet ned mod boldbanerne bag hallen og give en panoramaudsigt. Da den nu er væk, har man valgt at flytte tilbygningen om på forsiden ud mod parkeringspladsen.

- Vi opfylder stort set alle de funktioner, vi havde i tankerne med det oprindelige projekt. Der er stadig økonomi til ombygning af café og køkken, og fitnessdelen, som skal være ved den gamle skydesal får vi udstyret ved, at Nordmors Idrætsforening finansierer indkøb af maskiner samtidig med, at en privat bidragsyder har tilbudt os at låne halvdelen af beløbet. Og det gamle fitnesslokale kan så overtages af juniorklubben, der herved kan få et stort lokale frem for at være fordelt på flere små, siger Thomas Jensen.

En plan om at udskifte oliefyret med varmepumpe er der dog foreløbig ikke fundet penge til, men her vil det formentlig være muligt at lånefinansiere. Så et realistisk projekt nærmer sig byggestart tre et halvt år efter, at de første tegninger og projektering forelå. Arbejdsgruppen har trukket på tålmodigheden hos de private bidragsydere, der tisammen har skudt over en halv million kr. i.

- Kommunen ejede noget af den jord, hvor tilbygningen nu skal ligge. Der er sket en arealoverdragelse for få dage siden, og dermed har vi kunnet søge byggetilladelse. Vi satser på at kunne støbe fundamentet i år, også fordi betonværkerne har varslet en prisstigning på 21 procent efter nytår. Ellers håber vi, at byggeriet for alvor går i gang i det tidlige forår, siger Thomas Jensen.