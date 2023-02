Perioder med uskarphed blev udslagsgivende for Mors-Thy/Skyum

SKYUM:Efter en længere kamppause på næsten en måned skulle U17-drengene fra Mors-Thy/Skyum onsdag i aktion igen, da de på hjemmebane mødte Skanderborg i U17-ligaen. I store perioder af kampen var hjemmeholdet godt med, men to dårlige afslutninger på henholdsvis første- og anden halvleg blev udslagsgivende for, at Mors-Thy/Skyum tabte kampen med 24-28.

- Jeg synes, at vi var mindst ligeså gode som dem. I perioder var vi dog lidt for uskarpe, og det blev straffet, siger Mors-Thy/Skyum-træner Rune Lanng.

Fra starten af kampen var hjemmeholdet godt med mod Skanderborg. God opdækning i defensiven tvang de østjyske gæster ud i lange angreb, og i offensiven kom hjemmeholdet frem til gode chancer. Efter en god præstation i første halvleg var Mors-Thy/Skyum foran med to mål. I de sidste minutter af første halvleg blev tingene så vendt rundt. Skanderborg valgte at gå frem i en mere offensiv forsvarsformation, hvilket stressede hjemmeholdets angrebsspil og medførte flere tekniske fejl. De tekniske fejl blev prompte straffet af Skanderborg, der med effektivitet i kontrafasen fik bragt sig foran. Til halvleg var Mors-Thy/Skyum bagud med 12-13.

I anden halvleg fulgtes de to hold ad, og Mors-Thy/Skyum bød i den grad Skanderborg op til dans. Med fem minutter tilbage af kampen var hjemmeholdet bagud med et mål, og derudover kom hjemmeholdet i overtal takket være en udvisning til Skanderborg. Den gode mulighed for at komme helt ind i kampen blev dog forspildt af Mors-Thy/Skyum, der var uskarpe i deres overtal. Igen blev hjemmeholdets uskarphed straffet af Skanderborg, der i kampens slutfase trak fra. Til sidst endte Mors-Thy/Skyum med at tabe med 24-28.

- Vi spillede 50 rigtig gode minutter mod dem, men vores dårlige perioder blev desværre udslagsgivende, siger Rune Lanng.

Kamp om placeringerne

Med onsdagens nederlag er Mors-Thy/Skyum placeret på en 5. plads ud af rækkens i alt seks hold. Rune Lanng forudser, at der bliver hård kamp om særligt de midterste placeringer i rækken.

- GOG er stukket af i toppen, og BSH ligner lidt det svageste hold i gruppen. Vi er en del af det tætte ræs om placeringerne i midten af rækken. Forude venter nogle spændende kampe, og jeg ser fine muligheder for point, siger Rune Lanng.