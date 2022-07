Perlen får penge: Nu får de hjemløse tag over hovedet

NYKØBING:- Hurra! Vi får 1,2 millioner kroner til at bygge skæve boliger for.

Svend Erik Jørgensen, leder af det sociale værested Perlen i Nykøbing, synes, at torsdag 07.07 er en rigtig god dag. Han står med et frisk tilsagn om penge i hånden.

Med skæve boliger mener han ikke, at de foreløbig tre boenheder, der snart skal opføres på en ledig grund ved siden af værestedet i Nørregade, skal bygges uden brug af waterpas og loddestok. Det er de mennesker, der i korte perioder af deres liv, skal bo i dem, som udgør det skæve element, fordi livet har formet dem sådan, at de ikke passer til at bo i den slags rammer, som de fleste af os foretrækker.

- Det kan være hjemløse eller socialt udsatte, som akut kommer til at stå og mangle en bolig. På grunden står der en skurvogn, som Perlen har stillet til rådighed for en sårbar person, men ham finder vi et andet tilbud til. Morsø Kommune har mange, som mangler tag over hovedet, så der skal nok blive rift om de nye huse. I øjeblikket må kommunen sende en del mennesker ud af kommunen til bofællesskaber som Møltrup Optagelseshjem, og det er hundedyrt, hver gang, vi gør det, siger Svend Erik Jørgensen.

Perlen som social vicevært

Morsø Kommune har indgået aftale med Perlen om at varetage servicefunktioner mod betaling. Den form foretrækker lederen frem form at modtage tilskud til det sociale arbejde. De nye boliger bliver en udvidelse af dette samarbejde.

- Vi søgte i vinter penge fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, fordi det er under loven om almene boliger. Vi får 1,2 mio. kr. til at opføre tre særskilte boliger på cirka 40 kvadratmeter med bad og køkken og med mulighed for at at bygge en fjerde, hvis behovet skulle vise sig. KFUM's Sociale Arbejde vil stå som bygherre, og de nye boliger vil blive en afdeling herunder og få navnet Boligforeningen Perlen . Morsø Kommune får anvisningsretten og lejer sig ind i lejemålene, og Perlen bliver social vicevært, siger Svend Erik Jørgensen.

Det ligger i rammerne, at den statslige styrelse finansierer de tre første år med Perlen som vicevært, hvorefter kommunen skal dække denne udgift.

Tidshorisonten er, at kommunen, KFUM og Perlen mødes 15. august og aftaler detaljerne, hvorefter byggeriet vil gå i gang. Svend Erik Jørgensen håber, at boligerne kan stå klar i løbet af den kommende vinter.

- Husene er tegnet. Det bliver adskilte boliger med en form for altan til hver, fordi vi ved, at denne type beboere skal have noget uderum for at trives, siger han.

Kom og spis med

Perlen har i samme åndedrag fået en bevillig til en social indsats for psykiske patienter, der udskrives efter behandling og bor i Morsø Kommune.

- Det kan være mennesker, der udskrives fra psykiatriske afdeling, regionens ambulatorium eller andet. Hvis de bare lukkes ud på gaden uden netværk, er der stor risiko for, at de havner i eller vender tilbage til misbrug og ensomhed. Med faglig bistand kan vi fra efteråret tilbyde dem at være med hver tirsdag i en netværksaktivitet, vi kalder "Fælles om mad". Når vi sidder og spiser sammen, åbnes munden i mere end én forstand, siger Svend Erik Jørgensen.

KFUM's Sociale Arbejde og Region Nordjylland støtter gennem fonde projektet, således, at 8-10 personer kan få tilbuddet om at være med i foreløbig en periode på tre måneder.