Pernille i opråb for de bløde poter: - Byen er et minefelt af glasskår

NYKØBING:Pernille Hangaard Sørensen går ofte tur med sin kærestes hund Nova i Nykøbing. Hun har lagt mærke til, at der ligger glasskår og flyder, som ikke bliver fjernet igen.

- Der var en aften, hvor jeg talte til syv steder, hvor der lå smadrede glasflasker i hele byen. Jeg synes det er noget forbandet svineri, fortæller Pernille Hangaard Sørensen.

Pernille Hangaard Sørensen og hendes kæreste er begyndt at fotodokumentere, når de ser glasskår i bybilledet. Privatfoto

Tæt på at gå galt

Ifølge Pernille Hangaard Sørensen er det ofte efter weekenden, at der ligger flasker spredt udover byen. For det meste er det øl og spiritusflasker, og det er noget, hun har bemærket i en længere periode, men i fredags flød bægeret for alvor over.

Det fik hende til at skrive et harmdirrende opslag på Facebook, hvor hun blandt andet kaldte Nykøbing et minefelt af glasskår.

- Jeg gik langs Gasværksvej, hvor der er et grønt område, og der vader hunden lige over noget smadret glas. Så jeg fløj jo hen for at se, om hun havde skåret sin pote op. Det havde hun heldigvis ikke, men det kunne være gået galt, siger hun.

Endnu et billede af glasskår, som Pernille Hangaard Sørensen har taget af glasskår i bybilledet. Privatfoto

Det er ikke kun hunde, som Pernille Hangaard Sørensen er bekymret for. Hvis problemet fortsætter, er der for hende ingen tvivl om, at nogen vil komme til skade.

- Jeg tænker lige så meget på børn. Små børn kan komme til at samle det op, eller til sommer, der kan børnene komme til at træde i det med bare fødder, siger hun.

Regler om rester

Det kan være svært at gennemskue, hvem der bærer ansvaret for at fjerne glasresterne, der kan ligge i bybilledet.

Ifølge faglig leder hos Morsø Kommune, Rasmus Andreasen, så er det et fælles ansvar, som kun kan løftes, hvis kommunen får besked om det.

- Reglerne er sådan, at hvis det er på fortov, så er det grundejeren selv, der skal vedligeholde det. Hvis det er på vejarealer, så tager kommunen sig af det, hvis vi bliver gjort opmærksom på det, fortæller han og tilføjer:

- Der kører ikke konstant en fejemaskine rundt, men hvis vi bliver gjort opmærksom på at der eksempelvis bliver smadret glas, så vil vi rigtig gerne høre om det og forholde os til det. Så kører teknisk drift ud.

Det er altså ikke udelukkende kommunen, der bærer ansvaret, men også borgerne som bor, hvor der bliver smidt glasflasker.

Omend de fleste nok vil mene, at skylden ligger hos de ukendte gerningsmænd, der har smidt flaskerne til at starte med.