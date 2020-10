Personlige fejl blev straffet

nordvestmors bk

aalborg kfum

2-3

fodbold, serie 1

ØSTER JØLBY: Håbet om at undgå en hurtig retur til serie 2 for oprykkerne fra Nordvestmors BK levede, men hvis der skulle holdes liv i håbet, så skulle der tre point på kontoen i hjemmekampen mod Aalborg KFUM. I store dele af kampen spillede Nordvestmors godt, men alligevel blev det til et nederlag på 1-3.

- Vi var faktisk i kontrol det meste af kampen, men vores fejl blev straffet, siger Nordvestmors-træner Poul Bak.

Hjemmeholdt startede bedst og fik ved flere lejligheder udfordret bagkæden fra Aalborg KFUM. I det 27. minut kunne aalborggenserne ikke holde stand længere. Mads Vester headede et hjørnespark på tværs, og der dukkede Jesper Jensen op og gjorde det til 1-0. Efter scoringen var morsingboerne fortsat i kontrol, men kort før pausen gik det galt, da aalborggenserne fik udlignet efter en dødbold.

I anden halvleg blev Nordvestmors ved med at jagte føringen, men i det 73. minut tog Aalborg KFUM føringen i stedet. Scoringen kom efter en situation, hvor hjemmeholdets markeringer ikke sad i skabet. I det 86. minut blev nedturen total, da en opspilsfejl fra hjemmeholdet blev straffet prompte af nordjyderne. I kampens overtid fik Jeppe Bæk reduceret, men comebacket udeblev.

- De gange vi udfordrede deres bagkæde, så de skrøbelige ud, men det gjorde vi desværre også. Når vi lavede banale fejl, så blev vi straffet, siger Poul Bak.

For mange fejl

Med nederlaget skal der et decideret mirakel til, hvis Nordvestmors skal overleve. Det kræver således, at Nordvestmors får fuld udbytte af deres to sidste kampe, mens dagens modstander fra Aalborg KFUM ikke må få flere point. Derudover skal Aalborg KFUM også udeblive fra en kamp, så nedrykning er så godt som definitiv for Nordvestmors. Poul Bak peger på kynisme som en af grundende til, at hans mandskab må tilbage i serie 2.

- Jeg synes, at hvis man kigger spiller for spiller hos nogle af de hold, som vi har mødt, så er vores hold længder bedre, men vi har ikke været kyniske nok, og i serie 1 bliver man straffet rigtig hårdt, siger Poul Bak, der nu håber på at slutte sæsonen godt af.

- Vi vil gerne tage en sejr. Nu kan vi spille helt uden pres, siger han.

Nordvestmors møder i deres sidste kampe Støvring og Helsted Fremad.

Pausestilling: 1-1

Mål: 1-0 Jesper Jensen (27). 1-1 (45). 1-2 (73). 1-3 (86). 2-3 Jeppe Bæk (90).