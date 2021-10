Peter Therkildsen vil genåbne sygehuset

MORS:- Det vil give god mening at genåbne Nykøbing Sygehus som nærhospital. Lokalerne står klar og Region Nordjylland har driftsudgiften til bygningerne, så det er kun den sundhedsfarlige ekspertise der skal ansættes.

Sådan siger Peter Therkildsen (V), medlem af regionsrådets akut- og praksisudvalg i Region Nordjylland. Han griber muligheden, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) tirsdag meldte ud i sin åbningstale i Folketinget, at der skulle åbnes op for etablering af et antal nærhospitaler ud over landet.

Mødes med Lohse

- Socialdemokratiet har jo barslet med ideen igennem længere tid. Jeg er på vej til et møde med Stephanie Lohse i hendes egenskab af næstformand i Venstre. Hun skal jo klædes på til valget, og jeg agter at fremføre ideen om nærhospital på Mors, siger Peter Therkildsen. Lohse er som bekendt formand for Dansk Regioner.

Han mener, det er en fordel, at Morsø Kommune har et velfungerende afklaringscenter i modsætning til adskillige andre kommuner.

- I Øster Jølby har vi 24 pladser. En tommelfingerregel siger, at der bør være en hospitalsseng per 1000 indbyggere, men Morsø har en mindre overvægt af ældre og handicappede i forhold til gennemsnittet, så tallet passer fint. Men afklaringscentret påtager sig medicinsk behandling og genoptræning, mens et nærhospital skal tage sig af diagnosticering og lettere kirurgi og derfor skal have dyrere behandlingsudstyr i forhold til plejesektoren, siger Peter Therkildsen.

Ingen indlæggelser

Det er ikke meningen, at man skal kunne være indlagt på et nærhospital.

- Det bliver uden sengepladser, men med hvilepladser. Lokalerne på etagen A2 i Strandparken er stort set brugbare og skal højst have en gang maling, og vi har udstyr i depot. Men en del vil være teknologisk forældet, så der skal alligevel investeres i nyt uanset, hvor man placerer et nærhospital, siger Peter Therkildsen.

Han har bemærket, at Anders Kühnau (S), regionsrådsformand i Region Midtjylland har været ude med forslag om nærhopitaler i Skive og Ringkøbing. Og at der derfor skal handles hurtigt.

- En placering i Nykøbing vil være fornuftig i Region Nordjylland, også set i relation til det kommende storsygehus i Aalborg. Vi skal have redefimeret funktionsdelingen mellem universitetshospital, speciallægerne og de kommende nærhospitaler, og det ligger i forslaget, at vi skal have nedbragt antallet af de dyre indlæggelsesdage. Den opgave skal vi gå aktivt ind i på Mors, siger Peter Therkildsen.