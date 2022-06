Pia demonstrerer mod boliger og center på Ørodde: - Der bor rådyrene!

NYKØBING:- Hver gang, man tager en lille bid af Ørodde, bliver der mindre plads til naturen. Vi vil ikke have flyttet campingpladsen. Vi vil ikke have udstykket byggegrunde. Og vi vil ikke have, at det kommende skaldyrcenter får lov at brede sig ind i en bufferzone på odden. Derinde bor rådyrene!

Sådan siger Pia Thorsen, initiativtager til demonstration på Rådhustorvet i Nykøbing i eftermiddag. En halv time før starten på dagens kommunalbestyrelsesmøde vil forsamlingen gøre det tydeligt for politikerne inde bag vinduerne på første sal, hvad de mener om denne del af Morsø Kommunes Kommuneplan 2021-2033, som skal endeligt vedtages på mødet.

Pia Thorsen understreger, at hun ikke har kaldt til demonstration på vegne af Enhedslisten, som hun stillede op for til sidste års kommunalvalg. Det er den mere bredt sammensatte Facebookgruppe "Bevar Ørodde som naturområde", som med 2000 følgere i ryggen tager initiativet.

Pia Thorsen har efterspurgt talere til demonstrationen.

- Jeg ved endnu ikke, hvem det bliver, bortset fra, at en beboer i området vil sige et par ord. Og jeg har nok også selv en tale med i baglommen. Vores udgangspunkt er at bevare naturen. Vi tager således ikke stilling til fremtiden for den nuværende campingplads og for vandrehjemmet, men vi vil ikke have, at der inddrages natur på Ørodde til erhvervsformål. Og så respekterer vi selvfølgelig de ideer og tanker, der kom frem på sidste års borgermøde om Ørodde. Det er altid godt med en demokratisk debat, siger Pia Thorsen.

Fastholder ændringsforslag

Et såkaldt §17, stk. 4-udvalg er nedsat under kommunalbestyrelsen til at udarbejde oplæg til oddens fremtid. For et år siden kunne kommunalbestyrelsen på baggrund af den udbredte folkelige modstand mod at bebygge Ørodde enes om at reservere den ydre del af Ørodde, der ligger i landzone, til rekreative, turistmæssige og naturformål (bortset fra industriområdet yderst på odden). Socialdemokratiet fastholder til dagens møde et tidligere fremsat ændringsforslag om, at også campingpladsen, der er i byzone, reserveres til turisme.

- Vores ændringsforlag bliver formentlig nedstemt, og så stiller vi gruppen fri i afstemningen om den samlede kommuneplan, siger S-ordfører Tore Müller. Arkivfoto

- Vi fastholder vores indstilling fra udvalgsarbejdet: Campingpladsen skal tages ud som boligområde og fastholdes til turismeformål. Når der skal stemmes om en samlet kommuneplan, kan man ikke nøjes med at tage forhold. Man er nødt til at stille ændringsforslag, og det gør vi så. Det bliver sikkert stemt ned, og når der så skal stemmes om den samlede kommuneplan, stiller vi vores seks medlemmer frit med hensyn til, hvad de vil stemme, siger gruppeformand Tore Müller.