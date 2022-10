Pia Thorsen undgår valgmøder - hun har sin egen karavane

MORS:- Der er helt sikkert en god historie i, at jeg har takket nej til alle traditionelle valg-møder for at bruge kræfterne på at møde vælgerne i 1 til 1 samtaler på gaden. Den personlige kontakt og muligheden for at stille spørgsmål uden en hel sal af tilhørere er noget, vælgerne kan li'.

Det siger Pia Thorsen, opstillet til Folketingsvalget 1. november i Frederikshavn for Enhedslisten De Rød-Grønne. Hun bor i Nykøbing, og der kan stemmes på hende i hele Region Nordjylland. Det er baggrunden for, at Pia Thorsen sammen med Janne Toft-Lind, Hobro, der også er opstillet for EL, er på en to ugers valgkaravane med campingvogn rundt i hele regionen - bortset fra Aalborg.

Den løber frem til på torsdag, 27. oktober, hvor der sluttes af på rådhuset i Hadsund. Pia Thorsen beretter, at de mange kontakter, det har givet, også gav sig udslag i, at de to kvindelige kandidater blev tilbudt overnatning i et sommerhus.

Og hvad har de så på programmet? Pia Thorsen oplister tre mærkesager: At mindske ulighed gennem omfordeling af samfundets ressourcer. Reel grøn omstilling, der dropper motorveje til fordel for jernbaner og omlægning af landbruget i grøn retning. Endelig vil EL-kandidaten have en mere retfærdig flygtninge- og udlændingepolitik, som hun formulerer det.