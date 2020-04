Pilgrim Mors er aflyst

MORS:Der bliver ingen pilgrimsvandring på Mors i år. Arbejdsgruppen bag Pilgrim Mors ser sig nødsaget til at aflyse årets pilgrimsvandring med baggrund i Covid19-situationen.

I stedet inviterer de alle, der har lyst, til at deltage i ”Pilgrim Mors 2020 - hver for sig.” Det sker ud fra tanken om, at en pilgrimsvandring i forvejen er tid til dig selv, fordybelse, stilhed og tilbagetrækning.

Hver morgen i den uge, hvor pilgrimsvandringen skulle have foregået, vil man via Pilgrim Mors’ facebookside, kunne høre et kort oplæg over dagens pilgrimsord. Derefter kan man drage ud på sin egen pilgrimsfærd.

- I Pilgrim Mors bruger man dagsvandringer på cirka 20 kilometer ad ”Kystruten”, men det står jo enhver frit for, hvor og hvor langt man vil vandre, siger Poul Erik Olsen, formand for arbejdsgruppen bag Pilgrim Mors.

Arrangementet skulle være startet mandag 1. juni, 2. pinsedag. Alle morgener frem til og med søndag 7. juni er der skiftende oplægsholdere, blandt andre Charlotte Kristensen Heide, der i denne sammenhæng betegnes som pilgrimshyrde, sognepræst Peter Noer, sognepræst Astrid Glargaard og sognepræst Trine Gjørtz.

Poul Erik Olsen oplyser, at alle tilmeldte vil få deres penge tilbagebetalt.