Pilgrimme sætter pris på bekvem ordning

MORS:Det startede som en nødvendighed under corona, at deltagerne i Pilgrim Mors hver aften blev kørt tilbage i bus til overnatningsstedet i Karby Kuber, i stedet for at overnatte i små forsamlingshuse og lejrskoler undervejs på ruten. Men nu vil pilgrimmene ikke vende tilbage til den gamle model igen. Det andet er mere bekvemt.

- Det er blevet så populært, så det slipper vi ikke af med igen. De kan sove på rimelige pladser og få et bad, så det fungerer fint. Det er noget smartere, men også noget mere mageligt, siger Poul Erik Olsen, formand for bestyrelsen i Pilgrim Mors. Personligt har han en vis forståelse for de enkelte pilgrimsvandrere, der synes, at det er mere rigtigt at overnatte undervejs på ruten.

- Men de fleste vil helst fortsætte med at have fast overnatning i Karby Kuber, siger han.

Selve vandreruten rundt langs kysten af Mors er der ikke ændret på. Pilgrimsvandringen følger kysten af Mors i urets retning rundt med start og slut i Karby. De daglige etaper er på mellem 18 og 26 kilometer og går ad markveje, over strandenge og ad små asfaltveje så tæt på kysten som muligt, nogle gange direkte på stranden. I 2023 foregår det fra 28. maj til 4. juni, og det vil være 11. gang, pilgrimsvandringen gennemføres.

Igen i 2023 bliver det Charlotte Kristensen Heide, der vil være pilgrimshyrde. Hun har allieret sig med præster på øen og også nogle udefra.

Tilmeldingen til Pilgrim Mors 2023 er netop åbnet, og de første fire-fem stykker har allerede skyndt sig at melde sig til, fortæller Poul Erik Olsen.

Sidste år var der i gennemsnit 46 tilmeldte deltagere om dagen plus enkelte vandrere, der kun gik med på turen en enkelt dag. Grænsen er sat ved 50 deltagere.