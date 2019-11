Pirater og virtual reality: Jesperhus satser 13 mio. kroner

LEGIND:Jesperhus Feriepark på Mors har haft et forrygende 2019.

Ferieparken havde med knap 300.000 overnatninger en fremgang på 10 procent i forhold til året før. Og også blomsterparken havde flere gæster. Med omkring 250.000 besøgende var der fem procent flere gæster end året før.

De flotte tal får dog ikke Jesperhus til at hvile på laurbærene. Ferieparken har således netop i en pressemeddelelse meldt ud, at man investerer 13 millioner kroner frem mod næste sæson. Dermed har Jesperhus investeret samlet godt 20 millioner kroner over de sidste par år.

Direktør Peter Overgaard er sikker på, at de flotte besøgstal hænger sammen med investeringerne.

3 Ferieparkens indgangsparti bliver moderniseret. Visualisering: Somatic ApS og Udform ApS for Jesperhus

- Det skyldes blandt andet investeringerne i HUGO´s Badeland op til sæsonen 2018 og Zik & Zak´s Abeland op til den netop afsluttede sæson. Men også den løbende udvikling af de tilbud, vi allerede har til børnefamilierne herunder vores shows i Blomsterparken med Hugo, Rita og alle de andre figurer samt vores piratshows, der alene har trukket over 20.000 tilskuere i år, siger Peter Overgaard, der tilføjer, at parkens gæster bliver taget med på råd, når der skal udvikles nye tiltag.

- Vi har spurgt vores 93.000 følgere på Facebook og 40.000 følgere på YouTube om, hvilke nye ting, de godt kunne tænke sig. Vi har så givet nogle muligheder, men faktisk viser det sig, at der også kommer rigtigt mange forslag ind, som måske ikke lå ligefor hos os selv, fortæller Peter Overgaard.

Jesperhus startede med at tematisere nogle af ferieparkens hytter i 2016, hvor de første 11 så dagens lys. De blev lynhurtigt en kæmpesucces. Derfor har man besluttet at udvide tema-områderne til også at omfatte pirat-universet, som børnene i forvejen kender fra de populære Piratshows.

- Vi bygger 12 pirathytter og to piratferiehuse. Herudover kommer der en ny, stor pirat-legeplads foran indgangen til det populære Zik & Zak´s Abeland, fortæller Peter Overgaard.

Herudover tager Jesperhus et skridt ind i fremtidens underholdning for børnene.

- Vi laver et område med virtual reality, der er i stor fremmarch i store dele af den vestlige verden. Den nye VR-lounge giver børnene mulighed for nogle helt andre oplevelser i den virtuelle verden, og det glæder vi os rigtigt meget til at se, hvordan børnene tager imod, siger Peter Overgaard.

Herudover investerer parken i et familie-omklædningsrum i Hugo´s Badeland, ligesom der etableres flere parkeringspladser foran indgangen, der moderniseres.

Det er det århusianske konsulenthus Somatic, der har udviklet de nye tiltag i tæt samarbejde med det kreative team på Jesperhus.

Jesperhus slår dørene op til en ny sæson 27. marts på feriecentret, mens selve blomsterparken åbner 2. maj.