Pjæk får skole til at flytte skoledag

NYKØBING: Færre end hver tredje elev i Dueholmskolens overbygning mødte forrige år op til Folkeskolernes Dag den sidste lørdag i oktober, selv om der er mødepligt, ligesom til enhver anden skoledag.

På mellemtrinnet har fremmødet de seneste to år ligget på under 45 procent.

Det er baggrunden for, at skolen har søgt om fritagelse for at deltage i arrangementet i år, og det har et flertal af politikerne i børne- og kulturudvalget sagt ja til.

Ideen med at lægge undervisning på en lørdag er at give forældre og andre interesserede mulighed for at følge hverdagen i skolen. Folkeskolernes Dag tæller på linje med de øvrige skoledage med i det samlede antal undervisningsdage, eleverne skal have på et år. Skolebestyrelsen ved Dueholmskolen ønsker derfor at flytte dagen til senere på skoleåret, hvor der er større chance for fuldt fremmøde.

I ansøgningen til børne- og kulturudvalget skriver skolebestyrelsen for Dueholmskolen blandt andet: "Deltagelsen de sidste to år på Folkeskolernes dag på Dueholmskolen har været særdeles utilfredsstillende - både hvad angår elevernes og forældrenes fremmøde."

Mens Dueholmskolen altså har fået grønt lys til at flytte skoledagen lørdag 28. oktober til en anden dag, så vil de øvrige folkeskoler i Morsø Kommune fortsat afholde Folkeskolernes Dag den lørdag.