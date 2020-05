Plaget af høj fart på havnen

NYKØBING:- Om de så satte 30 kilometer i timen-skilte op, ville det ikke hjælpe det mindste. Det er de unge og også lastbilchaufførerne bedøvende ligeglade med!

Majbrit Jakobsen bor på Strandvejen i Nykøbing med sine to børn, Savannah og Oscar. Hun og Karin Pedersen, Carla Saaby, Lilli Jespersen og Hanne Jensen har et fælles problem: Trafik. Der bliver ifølge de fem kvinder kørt alt for stærkt på vejene Havnen og Strandvejen. Her har de deres huse liggende ud mod den smukke udsigt over fjord og havn, men det er ofte så som så med idyllen.

- Der var en aften, jeg gik tur med min hund ud mod Ørodde. De kom drønende helt tæt på mig, og jeg var virkelig bange for, at de skulle komme til at køre op på fortovet og ramme os, siger Hanne Jensen.

- Når de kommer susende tre-fire biler efter hinanden, er det lige før, man hopper op på den jordvold, der er blevet lavet ud mod stranden. Der er jo ingenting, der bremser dem hele vejen ud til østerskompagniet. Man kan høre dækkene hvine, når de tager svinget derude, siger Carla Saaby.

- Det er byens bedste sted, hvis bare vi kunne bilerne ned i fart, siger Carla Saaby, der har boet i Havnen 19 siden 2006.

Udsprunget af campingpladsen

Det var hende, der henvendte sig til NORDJYSKE efter avisens artikel sidste søndag om ungt bilræs ude ved campingpladsen Morsø Camping & Hytter. Her vil kommunen søge problemet løst ved at lukke Pavillonvej, så de unge ikke kan køre bilræs i en ring. Beboerne på Havnen og Strandvejen gør opmærksomme på, at fartmanien starter længere ind i byen, når de unge bilister er vej ud mod Ørodde.

- Men hvis lukningen af Pavillonvej bliver gennemført, vil der blive ekstra pres på Soelbergsvej, og der vil ikke blive mindre trafik her på havnen, mener Lilli Jespersen.

En trafikbelastning, som kun beboerne langs kyststrækningen har, er lastbilerne til og fra virksomheden Vilsund Blue på Ørodde.

Carla Saaby viser, hvor Helligåndsåen løber under vejen og skaber et bump, der støjer ekstra ved høj fart.

- De kører altså stærkt, selv om det ser ud til at være ældre mænd, der sidder ved rattet. Men vi er altså ikke ude på at få fabrikken lukket. Deres biler skal blot sænke farten, siger Lilli Jespersen.

- Når de sidder oppe i deres høje førerhus, har de hele magten over vejen, tilføjer Carla Saaby.

- Problemet med de unge fartbøller har været der i mange år, men det med lastbilerne er ret nyt, siger Karin Pedersen.

Utilfredse beboere på havnen i Nykøbing.

Parkerede biler dæmper farten

Men problemet forsvinder, hvis der er noget i vejen, som tvinger bilisterne ned i fart.

- Det kan jeg se, hvis jeg parkerer min bil ude på vejen. Så kører de pænt forbi. Så løsningen må være, at kommunen laver nogle chikaner på den strækning, hvor der bor folk. De skal ned på 30 kilometer i timen, før det bliver trygt at være her, siger Majbritt Jakobsen.

Den nuværende fart efterlader også et støjproblem.

- Lige ud for mit hus løber Helligåndsåen i rør under vejen. Det giver en ujævnhed, som larmer. Det har jeg fortalt kommunen om, siger Carla Saaby.

En forårssøndag i regnvejr er der stille nok. Men når varmen stiger, stiger også de unge bilisters lyst til at køre ræs.

Kommunen vil undersøge

Derimod har beboerne ikke henvendt sig til Morsø Kommune om selve fartproblemet. Det bekræfter Meiner Nørgaard (DF) formand for udvalg for teknik og miljø:

- Vi har fået en henvendelse om, at der bliver kørt stærkt mellem Havnen og Nygade. Nu vil vi undersøge problemet, også for Havnen-Strandvejen, lover Meiner Nørgaard.