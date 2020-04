Plan om isbod ved Holmen

NYKØBING:Går det efter planen, bliver det inden for nær fremtid muligt at nyde en vegansk is på havnen i Nykøbing.

Det er Bethina Holm, indehaver af Café Holmen, der har tanker om at supplere tilbuddet om mad og drikke og arrangementer med et is-udsalg fra den ene ende af bygningen.

- Mandag har jeg møde med en repræsentant fra ISmejeriet Thy, hvor vi skal drøfte mulighederne for et samarbejde, lyder det fra Bethina Holm.

Pr. 1. juni har Bethina Holm drevet Café Holmen i seks år. Hun fortæller, at der faktisk helt fra begyndelsen har været samtaler med Morsø Kommune om at etablere et sted, hvor der var muligt at købe en is. Men forskellige omstændigheder har udskudt planerne - indtil nu.

- Nu er tiden kommet til at åbne for salg af is, siger Bethina Holm, der allerede har styr på, hvor placeringen i givet fald skal være:

- Det bliver desværre i den forkerte ende af bygningen i forhold til vejen, men ellers ville vi komme i karambolage med mit selskabslokale. Jeg er da også helt sikker på, at når folk først finder ud af, hvor salget af is er, skal de nok komme.

Umiddelbart får issalget ikke noget at gøre direkte med livet i caféen. Således er det ikke meningen, at isnyderne kan bruge caféens udefaciliteter.

- Men der er en fordel for mig i, at den, der står for salget af is, kan hjælpe til med praktiske ting som vasketøj og lægge duge sammen, når der ikke lige er kunder til is, siger Bethina Holm.

At valget ser ud til at falde på vegansk is fra ISmejeriet Thy skyldes, at Café Holmen gerne vil følge tidens trend og krav på fødevareområdet.

- Vi gør meget ud af vegetar- og glutenfri kost, så derfor falder vegansk is godt ind i vores koncept og den vej, vi har valgt at gå, siger Bethina Holm, der understreger, at det er vigtigt at balancere tingene, hvorfor det også stadig er muligt at få en ordentlig okseburger på stedet.

Indtil videre har hun haft caféen lukket i forbindelse med corona-epidemien, da udgifterne ved takeaway hurtigt kunne blive for store. Trækker det ud med at få lov til at få gæster i huset, er muligheden for mad-ud-af-huset dog inde i hendes overvejelser.