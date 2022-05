Plovekspert gør klar til stor udvidelse

VEJERSLEV:Firmaet Ploveksperten ApS, der har adresse på en ejendom syd for Vejerslev, har taget hul på en stor udvidelse. Firmaets indehaver Jens Iversen har nemlig købt en nærliggende gård, som skal ombygges til nyt plovcenter.

Jens Iversen overtog ejendommen på Kalundborgvej 1. maj. Blot to dage senere opstod der brand i en ventilator på taget af den ene staldbygning, så cirka 100 kvadratmeter tag blev ødelagt. Der skete dog ikke skader på stuehuset og på den stald, hvor der står kreaturer opstaldet.

Med købet af ejendommen Kalundborgvej 22 følger 2,2 hektar jord, som kan bruges til demonstrationer og test, hvilket Jens Iversen ser som et ekstra plus for firmaet.

- Vi står overfor at skulle ombygge 4000 kvadratmeter staldbygninger til 4000 kvadratmeter plovcenter, med værksted, lager til nye og brugte plove, lager til slid- og reservedele, klargøringshal, udstillingslokaler, mødelokale, kontor og kantine, så det er en længere og meget spændende proces, vi netop er gået i gang med, udtaler Jens Iversen i en pressemeddelelse.

Han forventer, at ombygningen kommer til at tage et år eller to.

Ploveksperten, som blev grundlagt i august 2017, tilbyder hovedsageligt justering, fejlfinding og rådgivning indenfor alle plovtyper. Jens Iversen har også søsterfirmaet Farmimplement, som er importør af den spanske plov fra Ovlac og herudover sælges slid- og reservedele til alle plovtyper.