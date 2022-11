Pølsevognen lider i energikrisen: - Vi tog hellere tre år mere med corona

NYKØBING:- Når man fra det ene år til det næste står med en el-regning, der er vokset fra 20.000-25.000 kr. til 45.000-50.000 kr., så er det godt nok mange pølser, der skal sælges, for at tjene de penge ind.

Sådan lyder status fra Heidi Overgaard, indehaver af Klostertorvets Pølsevogn i Nykøbing. I 15 år har pølsevognen udgjort hendes levebrød, men lige nu gennemgår hun den sværeste tid i sit liv som selvstændig erhvervsdrivende.

- Der har været op- og nedture undervejs, sådan er det jo med alting. Men det her er den værste krise, vi nogensinde har været igennem. Vi tog hellere tre år mere med corona, i stedet for det her, siger hun.

Heidi Overgaard forsøger sig med mange forskellige tricks for at spare på strømmen. Det har medført nye rutiner for medarbejderne i pølsevognen, og det kan også betyde en forlænget ventetid for kunderne.

- Vi har skruet så langt ned for temperaturen på vores friture, som vi kan komme af sted med, og så skruer vi op efterhånden, som vi får brug for det. Vi har været nødt til at skrue op for priserne, og justere på vores åbningstider, så vi åbner en time senere og lukker en time før, ligesom lyset ved spisepladserne ofte er slukket i dagstimerne, siger hun og fortsætter:

- Vi har også været nødt til at skære ned på udvalget af forskellige pølser, så vi kan slukke en pølsesteger. Sådan én bliver typisk tændt en time inden, vi åbner, og så kører den ellers i 12 timer, så der er penge at spare. Derudover, så har vi slukket et køleskab til drikkevarer og køleren ved disken, så vi skal hente alt i den store køler ude bagved. Det giver nogle flere løbeture og er mere besværligt, men det er vi nødt til.

El-priserne har som bekendt stabiliseret sig en smule, men pølsevognen bruger altid mest strøm i det tidsrum, hvor priserne er højest. Desuden stiger nogle af råvarepriserne fortsat, så der er ikke meget hjælp at hente.

Heidi Overgaard ejer bygningen, som Klostertorvets Pølsevogn har hjemme i. Derfor er der også det mere på spil for hende, når det kommer til at holde forretningen i gang:

- Det betyder jo, at jeg ikke bare kan sige lejemålet op og lukke om tre måneder. Det har givet nogle søvnløse nætter, og det er mange timer at bruge væk fra familien, især når man ikke har råd til at udbetale løn til én selv, siger hun.

Oveni hatten kommer der snart øget konkurrence på fastfoodmarkedet lokalt i Nykøbing.

- Om lidt kommer McDonalds til byen. Vi ved selvfølgelig ikke, hvad det kommer til at betyde, men det vil helt klart påvirke os. Jeg tror, at vores trofaste, ældre kunder nok skal blive hængende, og vi har da også stadig en pølsemix, som McDonalds ikke kan levere. Men i modsætning til McDonalds er vi en lille, lokal virksomhed, der ikke har en kæmpe pengetank bagved til at bakke os op, hvis det går trægt i en periode, siger Heidi Overgaard.