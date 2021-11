Politi advarer: Hold jer væk fra løbsk vindmølle

MORS:Den løbske Vestas-vindmølle på en mark vest for Nykøbing på Mors fortsætter med at snurre ukontrolleret rundt.

Torsdagens forsøg på at stoppe vindmøllen var forgæves, og fredag drejer vingerne fortsat rundt i høj fart, og der er stadig fare for, at vingedele ryger af, eller at hele vindmøllen kollapser.

Derfor skal man holde sig væk fra vindmøllen, understreger politiet.

Natten til fredag holdt Hjemmeværnet vagt ved møllen for at holde nysgerrige på afstand, og fredag er der folk fra Vestas på stedet, som også skal sikre, at andre holder sig væk.

Vindmøllen snurrer stadig rundt i høj fart fredag. Denne optagelse er fra torsdag, hvor man forgæves forsøgte at stoppe den. Video: Bo Lehm

Politiets indsats er afsluttet.

- Der er ikke umiddelbart fare for mennesker eller bygninger, siger vagtchef Jesper Brøndum fra Midt- og Vestjyllands Politi

Men farligt er det altså, hvis man bevæger sig tæt på vindmøllen, som ukontrolleret roterer rundt i høj fart på grund af blæsten.

Lørdag ventes vinden at lægge sig lidt. Hvis møllen ikke er kollapset inden lørdag, er håbet, at teknikere så kan komme op i møllen og bremse rotationen, så møllevingerne helt stopper med at dreje rundt.

Det er i hvert fald den melding, politiet har fået fra Vestas, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi fredag formiddag.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra vindmølleproducenten Vestas.

Politiet fik melding om den løbske vindmølle på marken ved Elsøvej på Mors torsdag morgen,

